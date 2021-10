MIAMI, Estados Unidos.- El cubano Rodolfo Lores Lafita, residente en Sabaneta, municipio Baracoa, en la provincia de Guantánamo, denunció ante las cámaras de Palenque Visión la situación en la que vive luego de que en 2016 su casa fuera afectada por el paso del Huracán Matthew.

La vivienda de Lores Lafita fue una de las 46 706 casas dañadas tras el paso del huracán por el oriente cubano, y desde entonces el hombre vive en las más precarias condiciones porque los materiales para repararla no aparecen.

“Era derrumbe total, pero ellos lo reportaron como parcial, y me dijeron que con seis tejas yo resolvía. No tengo condiciones, no tengo donde cocinar y no tengo ni siquiera equipos eléctricos”, lamenta.

Lores Lafita contó que las autoridades incluso le dijeron que como vivía solo podía reducir la casa a un cuarto y una salita.

Rodolfo cree que los materiales que debían entregarle para reparar su vivienda han sido desviados. Ha hablado incluso con el delegado, pero este le ha dicho “que yo no me quiero dejar ayudar, porque ellos me hacen una casita de un cuarto y una salita y resuelvo, pero es que mi casa era de dos cuartos”, señaló.

“Uno vive en una amargura, sufriendo”, dijo Rodolfo, a quien el delegado del gobierno le aseguró que según la información recibida “todos los casos de Baracoa estaban resueltos ya”, sin embargo, sigue esperando ayuda para reparar su casa.

A Lores Lafita no le alcanza su salario para arreglar la vivienda por esfuerzo propio, y lamenta que a pesar de ser un hombre revolucionario el gobierno lo haya abandonado. “Yo estoy cobrando un poco mas de 2 000 pesos, y de ahí tengo que sacar para los mandados, incluso al partido le pago 30 pesos mensuales”, sentenció.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.