MADRID, España.- En la localidad de Antilla, provincia de Holguín, los residentes de un edificio en peligro de derrumbe denunciaron ante las cámaras de CubaNet que, a pesar de sus reclamos, las autoridades no tienen intención de ayudarlos.

Como se muestra en imágenes grabadas por este medio, el agua corre por las paredes de la mayoría de los apartamentos del edificio, y sus residentes tienen cubos por todas las habitaciones para recoger el agua.

El delegado les dijo “que se bajaran de esa nube”, que no hay presupuesto para arreglar el edificio y que si quieren arreglar el edificio tendrán que hacerlo con sus propios recursos.

Dayamí Silva, residente en el lugar, detalla que “la escalera está en un total derrumbe. El peso, al bajar, se siente. Se filtra el agua constantemente. Cada vez que llueve eso es un río”.

Silva, quien vive con su madre diabética y sus tres hijos en el quinto piso, explica: “Aquí dicen que no tienen presupuesto, que no está en sus manos. Nosotros tampoco podemos. Mi mamá tiene una chequera de 1.000”, que no da para pagar los arreglos.

Por su parte, Margot Santana, de 76 años, declaró que tiene que subir la escalera “como un perro”, porque está en mal estado y no tiene pasamanos.

“El edificio está en derrumbe. Cuando llueve, llueve más adentro que afuera. Nosotros queremos saber por qué razón, con tantos edificios que hay cerrados en Antilla, a nosotros nos tienen que tener en estas condiciones”, cuestiona.

Evelyn Barrera, quien también habita en el edificio, consideró que “hay que demolerlo”. “En mi casa coge corriente las paredes. Me mojo, tengo cubos de agua en cada parte de la casa porque se me entripa en agua”, explicó Barrera sobre su situación.

Mientras que la señora Elisa González Espinosa habló del peligro cuando pasan los días de lluvia y se empiezan a secar las paredes; ahí “es cuando pueden suceder los derrumbes”.

Katiuska Batista, quien asegura que su apartamento es el que en peor estado se encuentra, denuncia que cada vez que va “la gente del Gobierno, dicen que no tienen presupuesto para arreglarlo, y el edificio cada día está peor”.

“Ellos (las autoridades) sí tienen condiciones para sacarnos. Ellos lo que no quieren es ayudar al pueblo”, denuncian los vecinos.

Mientras tanto, en el mismo barrio de Antilla se están haciendo viviendas nuevas “para la gente de Gaviota (Grupo de Turismo Gaviota S.A.)”, según dijo el propio delegado.

