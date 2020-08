Liberan a activista detenido por meme de la gobernadora de Camagüey

MIAMI, Estados Unidos.- Este miércoles fue liberado en Cuba el activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) José Luis Acosta Cortellón, en prisión desde el fin de semana, según informó a través de la red social de Facebook la opositora camagüeyana Marisol Cobas.

“Hermanos míos gracias por su apoyo y solidaridad, ganamos esta batalla, José Luis Acosta es libre, viva la libertad y viva la hermandad, carajo”, escribió Cobas, que horas antes se había declarado en huelga de hambre exigiendo la liberación de Acosta Cortellón.

“Aquí estoy y estaré. Hasta que salga José Luis libre no pienso retirarme de aquí”, dijo en sus redes sociales la activista cubana por los derechos humanos, a las afueras del Centro de Operación de la Seguridad del Estado en Camagüey.

“Si me sucede algo o soy detenida por ejercer mi derecho de protesta pacífica en contra de una injusticia, responsabilizo al régimen Castro-Canel de todo”, aseguró horas antes de la liberación de Acosta Cortellón.

El activista de la UNPACU fue detenido por la policía política del régimen por unas supuestas amenazas realizadas a agentes de la Seguridad del Estado y a Yoseily Góngora López, la gobernadora de Camagüey.

Una de las acusaciones que pesaba sobre Acosta Cortellón fue un post en redes sociales en el que bromeó sobre la funcionaria pública. “La gobernadora estaba tan gorda que estaba buena para hacerla bistecs y darle comida al pueblo hambriento”, escribió junto a una imagen de Góngora López.

Al activista de la UNPACU las autoridades lo acusaron además de incitar al pueblo a tomar las armas contra el gobierno, a decir de Cobas, por un texto que compartió en su Facebook, junto a una fotografía con una escopeta de perles.

“Mis paisanos, yo no sé ustedes, pero yo no aguanto más. Aunque sea con perles por los ojos, pero de alguna manera ¡plomo! Luego un culatazo en la frente. Carguen con palo, piedra, herramientas de trabajo, etc. Si total, por expresarte te caerán mil años. ¡Fuego con los comunistas! ¿Quién me sigue?”, escribió.