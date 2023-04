MIAMI, Estados Unidos. — El escritor, editor periodista cubano Jorge Fernández Era, quien fue detenido e interrogado este jueves por agentes del Ministerio del Interior (MININT), fue “regulado” por las autoridades de la isla.

En una extensa publicación colgada en Facebook, donde relata detalladamente lo acontecido en la jornada de ayer, el colaborador de medios como El Toque y La Joven Cuba indicó que la policía política decidió “sustituir la medida cautelar de prisión provisional por la también medida cautelar de ´prohibición de salida del país´ mientras no se pronuncie la Fiscalía Municipal” sobre su estatus penal.

“Sufrí, lo acepto, no porque se me niegue en lo adelante constatar lo mal que anda el resto del mundo, sino porque de ahora para ahorita he pasado de ser un periodista que —dice la UNEAC— ´escribo artículos agresivos contra los dirigentes de la Revolución´, a un intelectual ´regulado´”, escribió Fernández Era.

El escritor agradeció públicamente el gesto de la profesora, ensayista e historiadora Alina Bárbara López Hernández, quien se dirigió ayer al Parque de la Libertad, en la ciudad de Matanzas, a exigir su liberación.

“A ella, y a los miles de personas que se han pronunciado en las redes contra el atropello de que he sido víctima, un abrazo grande. Les llega con el convencimiento de que ni la prohibición de salida de la Isla, ni la prisión provisional, ni la reclusión domiciliaria, ni la fianza en efectivo, ni la obligación de comparecer, ni la cárcel misma callarán mi grito por esta Cuba de Alina, Hall, Raymar, Laideliz, ellos, ustedes, yo”.

El destacado intelectual cubano reconoció, además, el daño físico y mental que le ha generado la persecución de la Seguridad del Estado.

“Y como todas no pueden ser malas noticias para los primeros tenientes Manuel y Vilarte, el mayor Viera y el oficial del Cuerpo de Bomberos que me tocará en suerte en la cuarta vuelta, les informo que, desde que incursionaron en mi existencia, vivo ojeroso, sufro de palpitaciones y duermo a base de antirrepresivos”, sostuvo Fernández Era, quien lleva semanas siendo hostigado por la policía política.