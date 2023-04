MADRID, España.- Las autoridades cubanas detuvieron este jueves a la profesora Alina Bárbara López Hernández cuando exigía la liberación del periodista y colaborador de los medios La Joven Cuba y El Toque, Jorge Fernández Era, arrestado este 6 de abril y quien hace algunas semanas había sido amenazado por la policía política por sus análisis críticos de la realidad cubana.

Alina Bárbara López se manifestaba de manera pacífica en el Parque de la Libertad, en Matanzas, cuando fue detenida con violencia por la Seguridad del Estado. También arrestaron a su hija, Cecilia Borroto López.

Al sumarse a las denuncias del hecho, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara Rosas, dijo desde Twitter: “La profesora Alina Bárbara Lopez fue detenida en Cuba por protestar por la detención del escritor Jorge Fernández Era. La represión de Díaz-Canel cuenta con la complicidad de gobiernos `amigos´ que politizan hipócritamente con el sufrimiento del pueblo cubano. ¡Libertad ya!”.

Por su parte, el Instituto Internacional de Artivismo “Hannah Arendt” declaró: “En el día de hoy un nuevo atropello se suma a la larga lista de los cometidos por el Estado-partido cubano contra sus ciudadanos. La profesora Alina Bárbara López Hernández fue violentamente apresada, y su hija Cecilia Borroto López maltratada físicamente, tras haber protestado pacíficamente por la liberación de Jorge Fernández Era, quien, a su vez, fuera detenido horas antes por la Seguridad del Estado. Exigimos su liberación, así como exigimos la liberación de todos los presos políticos y de conciencia en Cuba, el cese de la represión, el terror y el miedo”.

En la noche, Alina y su hija Cecilia fueron puestas en libertad, aunque se desconoce si les imputaron algún cargo, informó el medio independiente El Toque.

Antes de ser detenida la intelectual cubana y excoordinadora de La joven Cuba anunció desde Facebook: “Si Jorge Fernández Era no es inmediatamente liberado saldré en protesta pública, y si se unen otras personas no me opondré. Basta de reprimir la libertad de expresión en Cuba”.

En marzo pasado Fernández Era, al informar que había sido citado por el régimen, expresó: “Que me imputen delitos que no he cometido o que, por veleidades de nuestras leyes, deseen adosarme. Que me lleven al tribunal si les sale de sus grados militares. Seguiré defendiendo mi derecho a expresarme, a decirles en cara lo que pienso, siempre desde el respeto que a ellos no les está permitido hacia quienes no se doblegan ante su infamia”.