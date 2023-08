MIAMI, Estados Unidos. – La Policía Revolucionaria Cubana (PNR) liberó con una medida cautelar al hombre que atacó a Katia Naranjo, vocalista de la orquesta Original de Manzanillo, durante un concierto en Morón el pasado sábado, informó este martes en Facebook la hermana de la víctima.

“Como ya muchos saben, mi bella hermana fue agredida brutalmente en Morón, en pleno concierto, el día 26 de este mes, por un hombre del público que lanzó una botella de ron hacia ella, provocándole lesiones en su rostro”, dijo Karelia Naranjo.

Naranjo indicó que su hermana tiene heridas de varios puntos en los labios y fosa nasal, fractura del tabique que le impide respirar por la nariz, rotura completa y traumas en algunos dientes, además de una contusión y cortada cerca del ojo derecho.

“Les comparto estos detalles porque justo ahora llamé a Morón para ver cómo estaba el proceso judicial y me informa el mayor de la Policía de Morón que al hombre que provocó esto lo soltaron con una medida cautelar”, añadió.

Según le comunicó la Policía a Naranjo, el hombre fue liberado porque “los daños provocados fueron leves” y, además, no podía permanecer en el calabozo debido a una colectomía y su condición psiquiátrica.

“Me siento súper impotente, indignada, molesta, no puedo ni describir. ¡Para mí esto ha sido una falta de respeto total! ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tenía que pasar para que las lesiones fueran graves?¿Qué tenía que suceder para que ese desgraciado permaneciera en la cárcel?”, se preguntó la hermana de la víctima.

“A mí no me importa todo lo que ese ‘mayor’ me planteó. Yo lo único que vivo hoy es que por culpa de ese hombre estamos todos en la orquesta sufriendo este daño, y más mis padres”, agregó.

Karelia Naranjo también consideró la liberación del agresor como “una falta de respeto total” a la orquesta Original de Manzanillo y criticó el trabajo de las autoridades en la Isla.

“Espero se hagan un autoanálisis los que tienen que ver con la justicia porque esto es un mal proceder en todos los sentidos, policía, gobierno y todas las autoridades implícitas en este caso, eso está muy mal”.

Por otro lado, Naranjo agradeció a todas las personas preocupadas por la salud de su hermana y en especial a los médicos que la trataron en Morón tras el incidente.

La agresión contra Katia Naranjo se produce en medio de un contexto social marcado por el auge de la violencia, la delincuencia y, en general, de la inseguridad ciudadana en la Isla.