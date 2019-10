Leonardo Padura: “Mi generación sufrió una gran desilusión, un gran desencanto”

MIAMI, Estados Unidos. – El escritor cubano Leonardo Padura aseguró a la agencia AFP que la generación que nació con la Revolución comunista de Fidel Castro ha sufrido una “gran desilusión” durante los últimos 30 años.

Según Padura, el país vive sumido en la desilusión y la melancolía, rasgos que intenta recrear en algunos de sus personajes.

“Mi generación creció en esa ilusión de utopía y después sufrió una gran desilusión, un gran desencanto (…) La melancolía de Mario Conde está muy justificada históricamente. Él creció en un mundo en que creíamos que la utopía era posible. O porque éramos muy creyentes o porque estábamos muy engañados. Pero pensábamos que ese mundo de igualdad, de solidaridad, era posible”, explicó Padura a la agencia francesa.

El escritor reconoce que la idea de crear una sociedad igualitaria en Cuba se ha ido deformando. En ese sentido, piensa que la isla se parece cada vez más a cualquier otro rincón del mundo.

“El sistema económico y la forma de estructura política cubana no ha cambiado. Pero la sociedad igualitaria que existió hasta el año 1989 ya no existe (…) En estos momentos, es una sociedad que socialmente se parece a cualquier otra sociedad del mundo. Los que tienen dinero viven mejor que los que no tienen dinero. Incluso si tienes dinero no puedes comprar ciertos bienes”, dice.

Para Padura, Cuba vive tiempos de cambios, aunque señala que es imposible predecir qué ocurrirá en la isla a corto y mediano plazo.

“Los políticos te darán una respuesta política ‘vamos a resistir y vamos a vencer’, pero en realidad es muy difícil poder hacer un pronóstico de cuál va a ser el futuro de Cuba dentro de 5, 7 o 10 años”, añade.