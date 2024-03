MADRID, España.- Amanda Lemus Ortiz, la niña cubana de dos años que necesita un trasplante de hígado con urgencia, se encuentra ingresada desde este lunes 4 de marzo en la UCI Pediátrica del Hospital Público La Paz de Madrid, España, país a donde llegó en los últimos días con una visa humanitaria.

Según explicó este martes la activista Yamilka Lafita, conocida como Lara Crofs, quien se han mantenido dando visibilidad a la situación de la bebé, al llegar al aeropuerto de Barajas en la capital española, la madre de Amanda, Mila Ortiz, se dio cuenta de que su maleta había desaparecido con todas sus pertenencias y su laptop.

Los padres y la niña fueron sacados del aeropuerto por una puerta diferente a la del resto de los pasajeros por un “chofer” que ya estaba dentro del aeropuerto esperando. Las amigas que habían ido a recibirlos para hacerles llegar insumos de primera necesidad y abrigos no pudieron hacerlo, detalla Lara Crofs, que conversó con Mila Ortiz en llamada desde el hospital, con un teléfono de los doctores.

Amanda fue ingresada directamente en la terapia intensiva del hospital, donde se le comenzaron a realizar varios chequeos. Los especialistas quedaron impresionados con el estado de deterioro físico de la niña. Informaron a la madre que tienen que estabilizar varios parámetros antes de intervenirla, entre ellos el calcio y el peso.

Este martes se le continuarán haciendo más pruebas y chequeos para mejorar su salud antes de operarla. En este momento, es imposible someterla a ningún tipo de cirugía por lo extremadamente delicado de su salud. Los médicos prevén que se necesitarán de tres a cuatro semanas antes de poder trasplantarla.

El caso de Amanda

Amanda, diagnosticada con atresia de las vías biliares, lleva más de un año esperando por un trasplante de hígado. Su vida ha sido prácticamente en hospitales. El padre de la niña, Manuel, es un donante compatible, lo que debería haber facilitado la operación. Sin embargo, no ha sido así.

Tras una lucha mediática y una campaña de recaudación de fondos, la semana pasada Amanda Lemus Ortiz recibió la visa humanitaria para viajar a España.

En la presentación de la campaña para recaudar fondos para la operación de la niña, en desgarrador testimonio, se leía: “Hola, mi nombre es Amanda, apenas tengo dos años y no puedo escribir, mis papis están escribiendo por mí. Yo nací con una enfermedad que se llama atresia de las vías biliares, cuando tenía dos meses me operaron para alargar mi vida y esperar por un trasplante de hígado. Ya ha pasado más de un año y mi salud empeora cada día (…) El tiempo sigue pasando y mi vida con solo dos años se va muriendo. Por favor, ayúdame a vivir, lo que sea que puedas, ayudará a regalarme una sonrisa y me dará esperanzas…”.

Hasta su salida de Cuba la madre de Amanda se mantuvo denunciando la inacción de las autoridades cubanas, calificándola de “crimen” que amenaza la vida de su hija.

A pesar de la presión mediática y la indignación generalizada, el régimen cubano no se pronunció sobre el caso de Amanda hasta el pasado 25 de enero. Las autoridades reconocieron la gravedad de la situación de Amanda y la necesidad de un trasplante de hígado con donante vivo. Sin embargo, la burocracia y la falta de acción obstaculizaron el proceso.

