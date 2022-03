LA HABANA, Cuba. — La escasez de combustible ha obligado a las autoridades La Habana y Mayabeque a redoblar el control sobre derivados de alta demanda, como la gasolina. Así lo comprobó este lunes un equipo de CubaNet durante un recorrido por varios servicentros de ambas provincias.

En la capital, la mayoría de las gasolineras no está vendiendo combustible. Los “conos rojos” al lado de las bombas indican que no hay disponibilidad. Mientras, en las pocas estaciones de la Unión Cuba-Petróleo (Cupet) en las que se vende algún derivado las colas son de varias cuadras.

A través de la aplicación móvil ServiCupet, creada por la empresa Tecnomática con el objetivo de informar a los cubanos sobre las unidades que poseen combustible en la Isla, pudimos comprobar que la gran mayoría de servicentros habaneros se encuentran sin fecha del último abastecimiento o con más de 72 horas de desabastecimiento.

“Amanecí haciendo la cola para ver si alcanzo gasolina. Dicen que solo están vendiéndole 20 litros a los particulares, pero yo vivo del boteo (taxi), no sé qué nos vamos a hacer ahora”, comentó a CubaNet Daniel Sánchez, un joven transportista que radica en el municipio de Boyeros.

De acuerdo con diversos conductores y motoristas entrevistados por este diario, solamente tres servicentros de la capital tenían disponibilidad de combustible.

“Solo hay gasolina en el Cupet de Mazorra (Boyeros), en el de la rotonda de la CUJAE (Centro Universitario José Antonio Echeverría) y en el G y 25 (Plaza de la Revolución). Llevo la mañana entera dando vueltas y no hay gasolina en ningún otro lugar. No pude comprar porque las colas son enormes en esos pocos establecimientos que están vendiendo”, dijo Rubén Fernández, propietario de una moto particular.

Aunque la escasez de combustible es notable en La Habana, “la situación en Mayabeque es mucho peor”, tal y como reconociera a este medio un funcionario de Cupet que prefirió el anonimato por miedo a perder su trabajo.

“La crisis se viene notando hace más de un mes. Cada vez que entra la pipa y abastece, los directivos del poder Popular son los que administran el combustible. No se le puede vender a los particulares, solamente a los que traigan una carta del Poder Popular autorizándolo, y no más de 20 litros”, explicó.

Los “recortes” de combustible también han llegado a las Empresas Estatales. Roberto Díaz, chofer de la Empresa Alimentaria de Mayabeque, explicó que la asignación de gasolina será menor a partir del mes próximo.

“Trabajo en la Empresa Alimentaria y manejo un Lada estatal. Mi asignación de gasolina era de 100 litros mensuales y hoy me informaron que a partir del mes próximo se va a reducir a la mitad. Están priorizando los altos directivos y los camiones de distribución, pero la crisis es inminente”.

La escasez de combustible no es exclusiva de La Habana ni de Mayabeque. Este domingo, el periódico Girón, de la provincia de Matanzas, informó en redes sociales sobre medidas para reforzar el control sobre la venta de combustible a vehículos particulares.

“A partir de este domingo 20 de marzo se regula la venta de combustible en los servicentros a las personas naturales, es decir, los particulares”, señaló ese órgano oficial.

De acuerdo con autoridades de la provincia citadas por el medio, la medida obedece a “las dificultades existentes en la cobertura de estos recursos en dichos establecimientos”.

