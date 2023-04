MADRID, España.- La niña cubana de tres años Isabel Iliana Quiñones, quien fuera separada de sus familiares esta semana por los oficiales de la Aduana y Protección Fronteriza al llegar a Estados Unidos sin los documentos reglamentarios, ya se encuentra con su familia.

Jesús Novo, abogado de emigración de la Gallardo Law Firm, a cargo del caso, explicó que lo justo era que soltaran a la niña, sino sería algo inhumano.

“Lo justo era eso, que soltaran a esa niña, me pareció casi una acción inhumana de Inmigración. Ellos traían los documentos necesarios, la niña tenía su permiso de viaje. Todo estaba normal”, precisó Novo en entrevista con el periodista Mario J. Pentón.

“La presión mediática tuvo tremendo impacto. En la firma echamos rodilla en pie porque era uno de estos casos en los que merece la pena echar la pelea”, agregó el letrado.

Por su parte, la abuela de la niña a través de Mario Pentón agradeció a los abogados y a la comunidad por todo su apoyo.

La información agrega que la niña recibió un parole por solo tres días, pero que con ese parole podrá aplicar sin problemas a la Ley de Ajuste.

Pentón recordó que la niña había entrado al país con sus tíos, y no con sus padres. En estos casos los niños deben tener el documento de patria potestad permanente, y no temporal, como ocurrió con Isabel Iliana Quiñones, “y fue lo que desequilibró todo”. Cuando los familiares tienen ese permiso permanente no debe haber ningún problema. Así como debe estar emitido por un tribunal competente.

Además, el abogado insistió en que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) debe ser notificado de quién será el responsable del menor.

El abogado aclaró también que los niños que viajen con sus padres no tienen ningún problema.