MIAMI, Estados Unidos. – Familiares de los manifestantes del 11 de julio de 2021 (11J) de Santa Clara calificaron como “paripé” y “payasada” el juicio del régimen contra 16 de las personas ―14 hombres y dos mujeres― procesadas en esa ciudad por salir a las calles el 11J.

El juicio se inició este lunes y se espera que continúe a lo largo de la semana, cuando debería quedar concluso para sentencia.

Roxana García Lorenzo, hermana del preso político Andy García Lorenzo, aseguró en una directa de CubaNet que los familiares de las 16 personas procesadas habían salido de la primera sesión del día “diferente” a ayer. “Fue un cambio muy brutal”, dijo la joven. “Ayer todos salieron emocionados porque los abogados habían hecho una buena defensa, habían mostrado la parte positiva; y hoy fue todo lo contrario. Las familias incluso salieron llorando, salieron lamentándose porque es increíble la cantidad de mentiras que están diciendo [los testigos de la Fiscalía]”.

La joven santaclareña, que se ha convertido en una activista por la liberación de su hermano y del resto de los presos políticos del 11J, también detalló que antes de iniciarse el juicio esta semana los testigos de la Fiscalía habían accedido a las celdas donde se encontraban los manifestantes, para supuestamente identificarlos y preparar su versión de los hechos.

Aun así, “el juicio fue un paripé. La jueza tenía que estar anotando las cosas que se decían y se veía que no estaba anotando prácticamente nada”, detalló Roxana.

“En el caso de mi hermano en particular se ve en todos los videos que su marcha fue pacífica y ahí [en el juicio] estaban diciendo que él utilizó la violencia. Todos los testigos, como ya se esperaba, son oficiales de la Policía quienes están leyendo todo por un manual. Cuando el abogado les pregunta algo ellos no saben responder. Dicen que no se acuerdan; se contradicen unos con otros”, lamentó.

Por su parte, Tayrí Lorenzo Prado, la madre de Andy y Roxana y el único miembro de la familia que ha podido acceder a las sesiones del juicio, aseguró que en ninguno de los videos usados por la Fiscalía como supuestas pruebas de los delitos cometidos existe violencia.

“Solo se ve que dicen ‘Díaz-Canel singao’, la protesta del pueblo. Dicen ‘Queremos medicina’, ‘Tenemos hambre’, ‘Queremos comida’. Hay ofensas al presidente, es verdad, pero no hay más nada”, aseveró.

“Dicen que hay violencia, que se tiraron piedras. En ningún momento los videos lo han mostrado”, agregó.

Asimismo, Lorenzo Prado indicó que la Fiscalía ha usado como testigos a “policías que están diciendo mentiras, una detrás de la otra”. “¿Dónde están las piedras? ¿Dónde están los videos?”, preguntó.

Esta semana, al menos 66 personas serán juzgadas en Villa Clara, La Habana, Holguín y Mayabeque por participar en las manifestaciones del 11J, según informó el grupo de trabajo Justicia 11J. En el caso de Santa Clara, está siendo juzgado(a) un(a) adolescente menor de 19 años. Más de la mitad de los procesados tienen menos de 35 años.

