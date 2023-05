MIAMI, Estados Unidos. — El 26 de mayo de 1925 nació en Cayo Hueso, La Habana, Cuba, Juana Bacallao, una de las figuras más longevas y pintorescas del panorama artístico en Cuba.

Su descubridor, el maestro Obdulio Morales, la bautizó como la artista show woman, mientras que otros la llamaron “La diosa negra” de los cabarets cubanos.

Juana Bacallao comenzó su carrera en los años cuarenta del pasado siglo y ganó fama durante las décadas de 1950 y 1960. Sus actuaciones llamaron la atención desde el inicio por su canto y baile enérgicos, combinados con humor e ingenio.

En su modo de interpretar, Bacallao combina letras de canciones con textos burlescos o trágicos, grandilocuente gestualidad y extravagante vestuario. Es considerada una artista única en su estilo y ha marcado un hito en la historia del cabaret cubano, desde los años cincuenta del pasado siglo hasta la actualidad.

Se convirtió en una figura querida en el entretenimiento cubano, actuando a menudo en cabarets y clubes nocturnos de La Habana. El estilo de Bacallao incorporó elementos de la música afrocubana, el son cubano tradicional y géneros de danza popular como el cha-cha-chá y el mambo.

A lo largo de su carrera se presentó junto a personalidades de la talla de Nat King Cole, Bola de Nieve, Celeste Mendoza, Ninon Sevilla, Cantinflas, Rosita Fornés, Omara Portuondo, Rafaela Carrá, Benny Moré, Chano Pozo y Elena Burque.

“Hoy es el cumpleaños de esta, comediante única, irrepetible, irreemplazable. Trabajé muchos años con ella en Cuba, en el cabaret Capri, y después de gira por las provincias, sobre todo, en Pinar del Río. Era tan divertido verla en el escenario, como hablar con ella, como viajar con ella, o sentarse a cenar o tomar un café con ella. Una comediante total. Todo el tiempo. Pocas veces me he reído y me volveré a reír como con Juana Bacallao”, escribió en redes sociales el comediante cubano Alexis Valdés.