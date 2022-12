MIAMI, Estados Unidos. — Juan “Coco” Gómez Mazorra es considerado una leyenda viva del béisbol cubano debido a su extensa trayectoria, fundamentalmente como entrenador.

Nacido el 24 de diciembre de 1933 en Matanzas, Gómez comenzó a los 13 años jugando torneos oficiales en su provincia natal. Mientras estudiaba en la escuela progresiva de Cárdenas, participaba también en la llamada Liga del Buen Vecino. Luego jugaría en las categorías juveniles y, más adelante, en la liga de Quivicán (1953) y en la Unión Atlética Amateur (1954).

Sin embargo, los mayores logros de Juan Gómez fueron como entrenador. Debutó al frente de Granjeros y luego estuvo con otros seis equipos en Series Nacionales: Habana, Industriales, Constructores, Henequeneros, Guantánamo y Sancti Spíritus. En ese sentido, su hoja de servicios es extensa, con 350 victorias y 308 derrotas.

“Coco” Gómez dirigió a Ciudad de La Habana en la serie selectiva de 1991 y quedó en segundo lugar detrás de Pinar del Río. Si se suman los números de ese campeonato, su récord histórico quedaría en 389 éxitos y 332 fracasos.

Como pelotero, el matancero estuvo activo solo un par de Series Nacional, ya que comenzó a trabajar como coach y entrenador.

Juan Gómez trabajó, además, con los juveniles en Camagüey. Allí estuvo dos Series Nacionales y después le mandaron a regresar.

En la temporada de 1965-1966, con Granjeros, Gómez Mazorra llegó a ser manager en la Serie Nacional.

En 1967-1968 dirigió el equipo Habana, con el que salió campeón, con un récord de 74 victorias y 23 derrotas que todavía no ha sido superado.

Después no dirigió más hasta la undécima serie (1971-1972), cuando se hizo cargo de los Industriales, quedando en tercera posición en la temporada.

En sus últimos años como manager le enviaron con varios equipos diferentes: Constructores (entre 1972-1973), Henequeneros (1974-1975), Guantánamo (1982-1983) y Sancti Spíritus (1983 y 1985).

“Yo no decidía tanto cambio. Me mandaban a prestar servicios a otras provincias. Muchas veces ni siquiera podía completar el trabajo, porque los resultados no llegan enseguida. Asumí que iba a sembrar semillas y otros recogerían los frutos”, declaró Gómez en declaraciones ofrecidas en 2011 al diario oficialista Juventud Rebelde.

