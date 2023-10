CAMAGÜEY, Cuba. – La joven camagüeyana de 34 años de edad Ailen Moreira Guimarais se encuentra entre las 10 migrantes cubanas fallecidas en el accidente de tránsito que tuvo lugar este domingo 1 de octubre en el estado mexicano de Chiapas.

Según informó a CubaNet un familiar cercano a la víctima, que exigió proteger su identidad, Moreira viajaba con sus dos hijos, Ariany Velasco Moreira, de siete años, que se encuentra fuera de peligro; y Alejandro Adrián Velasco Moreira, de 12, quien fue intervenido quirúrgicamente al presentar un coágulo en el bazo debido a los golpes y, en estos momentos, permanece recuperándose satisfactoriamente.

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Migración (INM), el siniestro ocurrió cuando el chofer de la camioneta que transportaba de manera irregular a 27 personas, todas de nacionalidad cubana, perdió el control del vehículo y este se volcó.

“Como en Tapachula ya no le están dando el permiso de vuelo a los migrantes, se tuvieron que montar en ese mismo carro para ir subiendo hacia la frontera y no perder la cita del próximo 20 de octubre, pues estaban esperando desde el mes de agosto”, dijo la fuente consultada.

Asimismo, comenta que Moreira llevaba alrededor de un año lejos de su esposo y padre de sus hijos, que también había emigrado en busca de una mejor vida.

“En realidad los niños querían ver a su papá que hace un año vive en Estados Unidos y estar todos juntos”, expresó.

Por otra parte, otra migrante cubana que estaba cerca del lugar del siniestro explicó a CubaNet que “ese era un camión pequeño en malas condiciones. La parte de atrás donde subieron los pasajeros era de madera y estaba en mal estado”.

“Con la velocidad a la que andaba, la cantidad de personas, la poca seguridad del carro, yo no me montaba ni loca; pero hay veces que no queda de otra, la situación te obliga”, concluyó.

Por otro lado, hasta el momento de redactar esta nota, las autoridades mexicanas habían identificado solo a cuatro de las 10 migrantes cubanas que fallecieron en el accidente de tránsito. Ellas son la propia Ailen Moreira Guimarais; Dayanis Morales Piedra, de 23 años; Naelys Carrilo Rodríguez, de 34 años, y la niña María Fernanda Lara Travela, de 12 años.