MADRID, España.- En medio de una intensa militarización, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez realizó una visita al poblado de La Maya, en Santiago de Cuba, durante la tarde de este jueves. Sin embargo, el ambiente de control se vio “alterado” cuando un ciudadano, identificado como Adrián, interrumpió el discurso de Díaz-Canel.

“¿Puedo hacerle una pregunta?” lanzó el hombre al gobernante, quien le respondió que lo dejara terminar de hablar. Luego, Díaz-Canel, en un tono impropio al “presidente” de un país, preguntó a Adrián: “¿Qué es lo que tú quieres?”.

La pregunta del joven fue directa: “¿Sabía, Díaz-Canel, que las calles de La Maya fueron pintadas hace una semana por su llegada? Ante esto, Díaz-Canel respondió con sus habituales salidas vacías que no se corresponden con la realidad: “Si supiera que cada vez que voy a un lugar van a pintarlo, iría todos los días a todos los lugares”.

Varios oficiales de la policía rodearon a Adrián en actitud amenazante y un agente de la Seguridad del Estado intentó torcerle el brazo, como presenció un colaborador de CubaNet presente en el lugar. La mayoría de las personas allí no salieron en defensa de Adrián; el único que se atrevió a cuestionar el sistema.

Esta situación, grabada por CubaNet, ha desatado comentarios como: “Qué tristeza escuchar a un pueblo cubano hambriento idolatrar a quien los reprime. Muchos en mi tierra merecen todo cuanto no tienen” y “Todo el que gritó ahí en favor de Canel se merece todo el hambre y la necesidad que esté pasando”.

La presencia de Díaz-Canel en La Maya provocó una fuerte respuesta de seguridad. Desde tempranas horas de la mañana, el poblado estuvo sitiado por patrullas policiales, vehículos de la guardia operativa y camiones de las brigadas antimotines. Asimismo, se observó un gran despliegue de oficiales uniformados y agentes del Departamento de la Seguridad del Estado.

Una enfermera, que prefirió mantenerse en el anonimato al hablar con este medio, describió la situación como una “película de horror”, donde el terror estaba implantado para evitar cualquier expresión de disidencia. “Uno no se sentía cómodo ni caminando”, afirmó.

Luego de las protestas de los últimos días, los cubanos desde el exilio que han expresado su solidaridad con el pueblo también han pedido a policías y militares que digan “no” a la represión.

La activista Rosa María Payá, hija del fallecido líder opositor Oswaldo Payá, este lunes, al hacer un llamado a la comunidad internacional a tomar medidas firmes frente al régimen de La Habana, también dijo, dirigiéndose a los militares: “El mensaje es el de ponerse del lado del pueblo cubano, y ese es el mismo mensaje que tenemos para la comunidad internacional”.

Por otro lado, la artista visual Tania Bruguera dijo en un mensaje enviado a través de CubaNet: “A los policías, a los militares, a los agentes de la Seguridad del Estado… pónganse de parte del pueblo. Ustedes son los que van a ser llamados cuando se vaya a ver qué fue lo que sucedió en esta etapa de Cuba. ¿A quién benefician esos actos de represión que ustedes hacen? No es a ustedes mismos, no es al pueblo, no es a un ideal… sino a una clase corrupta de burócratas e ineptos que están haciendo que el pueblo sufra, que se están beneficiando de ese sufrimiento”.

Mientras que la cantante Haydée Milanés pidió: “No usen la violencia contra estas personas, contra estos manifestantes que están haciendo uso de su derecho legítimo, de protestar, de expresar lo que sienten, y de expresar su inconformidad ante toda la situación que están viviendo. Militar, policía, póngase del lado del pueblo”.

