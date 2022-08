MIAMI, Estados Unidos. — El activista cubano José Elías González Agüero relató a CubaNet pasajes sobre su vida como opositor al régimen castrista, el cual, asegura, ha implantado un sistema que ha hundido a la Isla en la miseria.

Nacido en Bayamo, antigua provincia de Oriente, González Agüero es hijo de Elías Manuel González, quien fuera fundador del Partido Comunista de Cuba (PCC) y de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Su padre, fallecido en 2019, luchó contra la dictadura de Fulgencio Batista y “entregó su vida a la Revolución” de Fidel Castro.

“Como premio recibió el abandono. Pasó mucho tiempo lejos de sus hijos y de su familia y ahora yo estoy aquí, haciendo oposición, y todos mis hermanos están en Estados Unidos”, declaró el opositor.

Con un extenso recorrido como sindicalista y, posteriormente, como emprendedor, José Elías González Agüero funge como coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI). Es, al mismo tiempo, líder gestor del Proyecto Emilia junto al doctor Oscar Elías Biscet.

Para el activista, una de las mayores mentiras del régimen de la Isla es la existencia de una clase obrera representada por sindicatos.

“Aquí, el trabajo sindical no tiene ninguna función, es meramente decorativo. Quieren hacer ver al mundo que en Cuba hay una actividad sindical, pero eso, realmente, no existe”, declaró.

José Elías González Agüero vivió un tiempo en Estados Unidos, un período del que destaca el hecho de haber podido emplearse en varias labores. Sin embargo, decidió regresar a Cuba ante la imposibilidad de que su familia abandonara la Isla.

“Viví un tiempo en Estados Unidos y pude salir adelante solo con mi trabajo. En poco tiempo pude hacer mucho más que en Cuba. Entonces, ¿qué es lo que no funciona, lo que ellos llaman capitalismo o lo que llaman comunismo? Lo que no funciona es el comunismo, que no sirve”, expresó.

En su juventud, González Agüero también incursionó en el béisbol, deporte del que fue separado debido a la venta de partidos. Suyo es el libro Majá, un volumen que relata historias de corrupción en el béisbol cubano, incluidas las de muchos peloteros que vendían partidos para poder subsistir y alimentar a sus familias.

