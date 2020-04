MIAMI, Estados Unidos.- Joe Biden, ex vicepresidente y presunto candidato a las elecciones de Estados Unidos el próximo mes de noviembre, dijo este lunes que volvería a las políticas de compromiso de la era de Obama con Cuba y revertiría las sanciones de la administración Trump si gana la carrera de la Casa Blanca.

En entrevista con CBS en Miami, Biden dijo que “en gran parte, volvería”, aunque insistió en que pediría al régimen que “cumplan los compromisos que dijeron que harían cuando, de hecho, establezcamos la política”.

Joe Biden, candidato demócrata, dijo este lunes que equilibraría el compromiso con Cuba y las sanciones para abordar el respaldo del país a Maduro. “Bueno, están teniendo grandes dificultades para apuntalar a Maduro, número uno, Maduro está en problemas. Número dos, no hay razón para que no podamos sancionarlos. Pero no reconocerlos es algo diferente a sancionarlos”.

“Esto es más que sobre Cuba, se trata de todo el Caribe y se trata de todos nuestros amigos y aliados en América Latina”, dijo Biden.

En 2017 el presidente de Estados Unidos Donald Trump volvió a imponer sanciones económicas a Cuba, estableció restricciones de viaje que se habían relajado bajo el ex presidente Obama y abandonó en gran medida el compromiso diplomático con el país caribeño, esto en un plan para presionar a la dictadura de La Habana por su apoyo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El pasado 15 de marzo, en un debate de la cadena estadounidense CNN, Joe Biden dijo que el compromiso del ex presidente Obama con Cuba estaba destinado a liberar a los cubanos de Fidel Castro y más tarde a su hermano Raúl Castro.

“[Obama] estaba tratando de cambiar la política de Cuba para que el pueblo cubano saliera de las manos de Castro y su hermano” aseguró.