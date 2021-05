LA HABANA, Cuba.- Jairo Aguilera García y Orlando Mazo cumplen este 25 de mayo veinte días de huelga de hambre en la prisión de la Isla de la Juventud. Ambos estuvieron entre las alrededor de 15 personas detenidas el 15 de junio de 2020 cuando intentaban salir ilegalmente del Municipio Especial en una lancha rumbo a México.

Luego de once meses encarcelados, siete de ellos en Pinar del Río, a ambos los enjuiciaron en la Isla de la Juventud, resultando condenados a diez años de privación de libertad por “tráfico de personas”; el resto, excepto un mexicano dueño de la lancha, fueron liberados poco tiempo después del arresto con una multa de 3 mil pesos.

Según el Código Penal cubano, artículo 347.1, incurre en el delito de tráfico de personas quien, “sin estar facultado para ello y con ánimo de lucro, organice o promueva la salida del territorio nacional de personas que se encuentren en él con destino a terceros países”; para ellos la sanción es de privación de libertad de siete a quince años.

No obstante, según la madre y hermana de Jairo, el juicio fue “una falta de respeto, no se probó nada, a ellos los cogieron en aguas internacionales, los maltrataron, no presentaron ni siquiera los testigos del abogado defensor, solo los de la Fiscalía y estos cambiaron su declaración en el juicio, porque los amenazaron; (…) y el juicio se celebró sin siquiera haberle tomado una declaración previa a Jairo”, aseguró Modesta González García, hermana del acusado.

Asimismo, Modesta González y Miriam García Monrraval, madre de Jairo, aseguran que él solo pretendía emigrar ilegalmente, al igual que el resto de las personas que fueron detenidas ese día.

Esta constituye la segunda huelga desarrollada por Aguilera García desde que fuera detenido en junio del pasado año. Su hermana señala que ellos solo piden justicia, y que él “prefiere morir antes de cumplir esos 10 años injustamente, ellos no tienen pruebas, en el juicio no se demostró nada y es una condena que le están echando por gusto; yo quiero justicia”.

Madre y hermana explicaron además que han recurrido a varias de las autoridades del territorio, dígase el delegado del MININT, la jefa de Fiscalía y la del Tribunal, “y nunca he sido escuchada, no les importa lo que nosotros le decimos, no hay justicia”, dijo Modesta.

Por su parte, la madre de Jairo afirmó: “Soy una madre que lleva, los mismos días que mi hijo plantado, sin desayunar, sin comer, sin almorzar, sin nada (…). “¿Cuál es el derecho que hay en este país? No hay derechos. No entiendo dónde están los derechos de los seres humanos en Cuba”.

El Municipio Especial Isla de la Juventud es uno de los que más actividad migratoria ilegal presenta en el país, la mayoría de las salidas se realizan rumbo a México, desde donde intentan cruzar a los Estados Unidos. Varias de esas embarcaciones han desaparecido en el trayecto, la última que se conoció fue hace apenas unos seis meses, en la que viajaban unas veinte personas, entre ellas menores de edad.

Según declaraciones de las autoridades de la Guardia Costera de los Estados Unidos, se ha visto un aumento del 80% de la actividad migratoria desde enero de 2021 en relación con los últimos años. Desde el 1 de octubre de 2020 se han interceptado y repatriado a más de doscientos cubanos, la mayoría de ellos en los meses de abril y mayo de 2021.

