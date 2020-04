Incendios en Santa Clara causan avería eléctrica de gran magnitud

SANTA CLARA, Cuba. – Este domingo, Santa Clara amaneció rodeada de incendios, por segunda ocasión en menos de seis meses. Alrededor de siete áreas periféricas fueron afectadas por las llamas que aún no han logrado sofocarse en su totalidad. Uno de los puntos más perjudicados por las llamas fue la torre de Radio y Televisión, situada detrás del llamado “Vertedero”, en la Carretera a Manicaragua.

De acuerdo con la prensa oficialista de la provincia, los siniestros fueron causados por la intensa sequía que afecta al territorio, las altas temperaturas de los últimos días y “el impacto de los fuertes vientos que ahora mismo se sienten en la ciudad”, refirió Telecubanacán. Sin embargo, muchos santaclareños han publicado en redes sociales que pudieran parecer “incendios intencionados”, por la larga distancia entre los puntos comprometidos.

“Me cuesta creer que, en medio de la crisis de una enfermedad respiratoria, con esta sequía y el viento que hay, alguien haya prendido fuego en los alrededores”, posteó en su perfil de Facebook la escritora santaclareña Lidia Ana Meriño.

Hasta el momento, se reportan daños graves en las zonas del Complejo Recreativo Arco Iris, los alrededores de la antigua escuela de Trabajadores Sociales y en los repartos Sakenaf y José Martí. Producto de los numerosos incendios, gran parte de la ciudad se encuentra desprovista de corriente eléctrica desde la mañana.

“No tenemos corriente desde ayer y ahora el gas es cada 30 días”, dijo Alberto Benavides, vecino del Reparto José Martí, vía telefónica a CubaNet. “En la radio dijeron que el problema es muy serio y que la Empresa Eléctrica de Cuba no puede cubrir todas las zonas. Parece que esto va a durar hasta mañana, porque aquí estaban trabajando en unos postes y se fueron”.

Yenisley Águila, residente en la zona conocida como “Subplanta”, cuenta que desde ayer ella y sus vecinos se alarmaron cuando vieron el cielo de un color rojizo y, entonces, fue cuando percibieron la humareda. “Estamos en una nube de humo. No es fácil estar metido en la casa y ahora sin corriente. Se ha pasado el día con ese vaivén, que viene, que se va. Lo que me preocupa es que se me rompa el refrigerador”.

El director de la Empresa Eléctrica, Bárbaro Bermúdez declaró a la emisora provincial que se encuentran seis circuitos sin electricidad, provocada por una “avería de gran magnitud” en la Subestación de Santa Clara. Los repartos Condado, Virginia, José Martí y Chambery se encuentran entre las zonas que se alimentan de dicha planta. “El pronóstico es bastante incierto”, refirió el funcionario, que también advirtió que el problema no sería solucionado este domingo.