MADRID, España.- El huracán Idalia tocó tierra en la costa oeste de Florida en la mañana de este miércoles, cerca de la ciudad de Keaton Beach.

Durante la madrugada Idalia se había intensificado alcanzando categoría 4 de 5 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos de 130 millas por hora (225 km/h); pero al tocar tierra los vientos disminuyeron, coincidiendo con la categoría 3.

7:45 AM EDT update: Extremely dangerous Category 3 Hurricane #Idalia makes landfall in the Florida Big Bend. Maximum sustained winds were estimated to be 125 mph. Catastrophic storm surge and damaging winds ongoing. pic.twitter.com/umMdj8dD5d

En el boletín previo, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) había ubicado el ojo del huracán a 95 km de Cedar Key, en Florida, y a 145 km de Tallahassee y advirtió que “se esperan impactos catastróficos y potencialmente mortales debido a marejadas ciclónicas y vientos a medida que Idalia llegue a tierra”.

Anteriormente había alertado que los residentes deben prestar atención a los consejos y órdenes de evacuación de los funcionarios locales.

5am EDT 30 Aug: #Idalia has become an extremely dangerous Category 4 hurricane, and is nearing landfall in Florida Big Bend region this morning. Catastrophic & life-threatening impacts from Storm Surge & Winds expected as Idalia moves ashore. https://t.co/y75tVkKVK7 pic.twitter.com/0NfINii9Mo

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 30, 2023