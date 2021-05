MIAMI, Estados Unidos.- El vocero del régimen cubano Humberto López agredió este sábado a la activista por los derechos humanos Yeilis Torres Cruz, quien lo descubrió en una presunta infidelidad a la salida de un edificio en La Habana.

“Fui golpeada por Humberto López, él se cansó de tirarme fotos con las nalgas afuera, porque estaba con un vestido; se cansó de tirarme para el piso. Si no fuera por un amigo que intercedió me hubiera golpeado con más fuerza. Me golpeó en el estómago cuando estaba en el piso y ahora estoy en espera de la policía política, que seguro vienen por mí”, denunció Yeilis Torres en Facebook.

El encuentro con el vocero oficialista se dio a través de la misma red social un poco antes. Torres estaba transmitiendo en vivo cuando se le acercó a López, a la salida del domicilio de su supuesta amante, y le increpó. “¿Puedes explicar al mundo por qué estás aquí en casa de una querida teniendo esposa?”, le preguntó Yeilis.

Humberto le respondió: “quién eres tú, mi vida”, y fueron solo segundos entre su pregunta y la agresión. El vocero, actual miembro del Comité Central del PCC, se le abalanzó a la activista y exfiscal del Tribunal Supremo para quitarle el teléfono. En medio del forcejeo Torres Cruz escondió el teléfono en sus partes íntimas y fue cuando López comenzó a golpearla, contó en un vivo posterior.

Yeilis Torres mostró los golpes en su antebrazo y en un pómulo de la cara, y asegura que perdió una cadena porque se le reventó en el intercambio con el represor.

Poco después de la agresión CubaNet se comunicó con Yeilis Torres y esta pidió apoyo en su casa, “el muchacho que me defendió dice que hay como 10 patrullas y yo no sé lo que esa gente van a hacer ahora”, dijo vía telefónica antes de que cortaran la comunicación.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.