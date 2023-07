MADRID, España.- El joven José Roberto Cepero Hernández, hijo del preso político cubano William Cepero García, exigió fe de vida de su padre, de quien supo por última vez el pasado 3 de julio.

“Como hijo legítimo estoy defendiendo a mi papá y exijo fe de vida de mi padre, ya que no nos han llamado. Están jugando con nosotros, con mi madre, con mi hermano. No sé si será una estrategia para desequilibramos mentalmente sobre todo a mí que soy el que le está dando visibilidad al caso de mi padre, si lo estarán usando para que yo me frene y para que no siga dando visión de lo que está pasando con mi padre y con mi familia”, dijo el joven este jueves en una transmisión en directo desde Facebook.

Esta semana Roberto Cepero había denunciado que el 16 de julio de este mes, cuando llevaba 18 días en huelga de hambre, su padre presuntamente fue trasladado al Hospital Nacional en un estado delicado de salud, pero al llegar al Hospital Nacional le dijeron que su padre no estaba allí, que fuera al cuartel de la Seguridad del Estado de Villa Marista a buscar información. En Villa Marista le respondieron que no podían atenderlo hasta después del día 21.

En la nueva publicación, el joven explicó que, ante la falta de información sobre su padre, y la familia desesperada, acudió personalmente a la prisión de Valle Grande, donde William Cepero se encuentra encarcelado desde febrero pasado.

Roberto Cepero compartió el audio de la conversación que tuvo con los oficiales que lo atendieron en Valle Grande, quienes le aseguraron que William Cepero se encuentra en el Hospital Nacional, que allí le mintieron.

También le dijeron que antes había sido trasladado temporalmente al Combinado del Este, “porque allí va a estar mejor”.

Además, se le dijo que a su padre le están poniendo sueros, por su estado de salud debido a la huelga de hambre y que cuando se recupere volverá a Valle Grande.

“Me parece completamente una violación no avisarnos de lo que están haciendo. No sabemos si de verdad mi padre está en el Combinado del Este (o en el Hospital Nacional). Exijo libertad para mi padre que está encarcelado injustamente”, dijo Roberto Cepero.

William Cepero fue arrestado el 14 de febrero de 2023 por salir en su calle con carteles de “Cuba Estado Fallido” y “Patria y Vida” junto al opositor Josiel Guía Piloto en protesta por multas sin notificar impuestas a su otro hijo, Luis Enrique, quien era vendedor ambulante de pan.