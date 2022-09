LA HABANA, Cuba. – El pasado 29 de agosto, Landy Fernández Elizástigui presentó una solicitud de Procedimiento Especial de Revisión del caso de su hermano, el preso político Luis Robles Elizástigui, ante el Ministerio de Justicia (MINJUS) de Cuba.

En la petición, establecida de acuerdo al Título VIII de la nueva Ley de Procedimiento Penal, Fernández Elizástigui señaló que la detención y el posterior proceso de instrucción de su hermano fueron “ilegales”.

El joven pidió que se revisara la tipificación de los delitos de propaganda enemiga y desobediencia imputados a su hermano, puesto que las acciones realizadas por Luis Robles corresponden a los derechos constitucionales de manifestación y libertad de expresión, refrendados en los artículos 56 y 54 de la Carta Magna, respectivamente.

“No hay fotos, video, ni ninguna evidencia o nexo causal que relacione al mencionado Alexander Otaola con Luis Robles, además de que en el acto del supuesto delito no se escuchó que él estaba realizando esas acciones obedeciendo designios, ni respondiendo convocatoria alguna a manifestarse”, reza el escrito, al que tuvo acceso CubaNet.

Fernández Elizástigui solicita también un proceso de revisión de la causa de Luis Robles debido a la “violación de los fundamentos de derecho de la sentencia donde la calificación legal de los hechos probados, en caso de la desobediencia, es incorrecta”.

La demanda manifiesta que los agentes policiales no presentaban una orden de detención, ni documento de Fiscalía ni de ningún tribunal por lo que, al no estar Luis Robles cometiendo delito, no estaba obligado a ser conducido por agentes policiales.

“Todo lo contrario, los agentes policiales cometieron los delitos de privación de libertad, coacción, delito contra la libre emisión del pensamiento, delitos contra los derechos de reunión, manifestación, asociación, queja y petición”, apunta la solicitud.

En junio pasado, la familia de Luis Robles presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular. Sin embargo, la respuesta del régimen fue “sin lugar”.

El joven guantanamero lleva un año y ocho meses en la prisión Combinado del Este, cumpliendo sentencia por los supuestos delitos de desobediencia y propaganda enemiga.

Recientemente, la madre de Luis Robles, Yindra Elizástigui Jardines, denunció a través de CubaNet que a su hijo le están negando la promoción a un régimen de mínima severidad.

