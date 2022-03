MIAMI, Estados Unidos. — Daryamira Boris Aguilar, hermana de Ibrahim Domínguez Aguilar, unos de los manifestantes del 11J en el municipio santiaguero de Contramaestre, denunció el ensañamiento de las autoridades cubanas contra el recluso, condenado a 15 años de cárcel.

La hermana del preso del 11J dijo a CubaNet que su familia está destrozada por la situación en que se encuentra Ibrahim, quien solo ejerció su derecho a manifestarse pacíficamente.

“La familia lo está pasando muy mal. Mi madre está muerta en vida”, dijo Boris, radicada en Zaragoza, España. Para ella, la sentencia contra su hermano es “muy injusta” que busca escarmentar a la población de Contramaestre.

“Son sentencias muy injustas. Es que son 15 años. ¿Qué ha hecho mi hermano para que le metan 15 años? No ha roto nada; no ha roto vidrieras; no ha roto tiendas; no ha pegado a nadie. Se ha manifestado. Es que es toda una vida. Ha sido víctima de una persecución policial y se han querido ensañar con él en ese pueblo”, lamentó.

Ibrahim Domínguez Aguilar, que incursionaba en el mundo del hip-hop, fue uno de los líderes de las protestas del 11J en su localidad. Ese día no solo reclamó sus derechos públicamente, sino que también aglutinó a varios lugareños para que hicieran lo mismo.

“Yo tengo la responsabilidad de levantar la voz por todos esos que están sufriendo y muriendo hoy acá”, se escucha decir al rapero en uno de los videos que circularon en redes sociales.

Las imágenes mostraron la persecución de la policía contra Ibrahim en Contramaestre, incluido el momento en que un presunto agente de la Seguridad del Estado vestido de civil desenfundó un arma de fuego en su contra.

También quedó captado en video cómo un grupo de policías rodeó la casa del rapero y entró por detrás de la cuadra, sacándolo a golpes.

Debido a los sucesos del 11J, Domínguez Aguilar fue sentenciado a 15 años de prisión por los supuestos delitos de atentado y desorden público.

