MIAMI, Estados Unidos. — El 29 de agosto de 1965 se estrenó la película Help!, una comedia musical que tuvo como protagonistas a los integrantes de la legendaria banda británica de rock los Beatles.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr fueron dirigidos en esa ocasión por Richard Lester, quien también estuvo a cargo de una película anterior de la agrupación A Hard Day’s Night.

Help! cuenta una historia que muestra a los Beatles envueltos, sin saberlo, en un complot de una secta misterioso para recuperar un anillo sagrado del dedo de Ringo Starr.

En la cinta, el anillo tiene poderes mágicos y los miembros de la secta creen que será la clave para dominar el mundo. La banda se ve perseguida por todo el mundo por los miembros del culto y una variedad cómica de personajes, lo que los lleva a varias situaciones divertidas y llenas de acción.

La “cacería” contra los chicos de Liverpool se inicia en Londres y termina en las Bahamas, pasando por los Alpes suizos.

La película es conocida por su humor, las enérgicas interpretaciones de los Beatles y una fantástica banda sonora con algunas de las canciones clásicas de la banda, como Help!, Ticket to Ride, You’ve Got to Hide Your Love Away, entre otras.

Help! fue muy bien recibida tanto por los fanáticos de la agrupación, convirtiéndose en un clásico entre entusiastas y cinéfilos.

La crítica sostiene que Help! combina momentos de una gran brillantez con otros cuya reducción al absurdo parecen funcionar, aunque no empañan el acabado del producto cinematográfico.

El filme captura, además, el espíritu de la década de los sesenta del pasado siglo y muestra el carisma y el talento musical de la banda.