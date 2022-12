LA HABANA, Cuba. – El pasado viernes en la noche, cientos de personas se aglomeraban en las afueras de la emblemática Plaza de Marianao con la esperanza de comprar carne de cerdo al siguiente día.

Hasta allí llegaron las cámaras de CubaNet para documentar el angustioso proceso de los cubanos que ansiaban comprar ese producto, esencial en las cenas de fin de año. Como muy pocos logran comprar la carne cada día (solo se venden 20 piezas diarias), la demora exacerba los ánimos en la cola.

“Hay que estar aquí, hay que dormir aquí, si es que quieres coger tu pedacito de puerco porque mañana la molotera de gente es peor de la que ves hoy y se forma el relajo”, explicó una de las presentes en el lugar.

También trascendió que el listado es confirmado cada día a las 8:00 de la mañana y a las 8:00 de la noche.

Tras conocerse la noticia de que el Gobierno cubano pondría a la venta carne de cerdo en la capital, los habaneros se lanzaron en multitudes a los establecimientos escogidos por las autoridades en cada municipio para estos fines.

Aunque la venta de carne no es liberada, las personas pueden comprar una pieza por núcleo familiar por un valor máximo de 250 pesos la libra, una oferta mucho más asequible al bolsillo del cubano de a pie si se compara con los precios de la carne de cerdo en el sector privado: 450 pesos la libra.

“La carne que está vendiendo el Estado no se puede decir que está buena, tiene gordo cantidad (grasa) pero está más barata que la de los particulares”, dijo a CubaNet uno de los vecinos que aguardaba su turno para comprar.

Sin embargo, algunos cubanos prefieren comprar la carne en el sector privado para no tener que someterse a las interminables colas, las cuales suelen durar varios días.

“Cuando yo tenga dinero, me la compro en los quioscos (privados), donde no tengo que hacer cola, que la carne está ahí sata y escojo lo que me dé la gana; y es carne fresca. Es humillante estar durmiendo en una cola para comprar un pedazo de carne sin saber si alcanzas, porque yo tengo vecinos que llevan días marcando y es que no viene mucha carne tampoco”.

“Ellos no tienen para darle a todo el mundo y traen un poquito para aquí, otro para allá”, aseguró otra cubana.

