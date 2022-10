MADRID, España.- Otros dos cuerpos de balseras cubanas fueron encontrados en las cercanías de Boca Chica, de acuerdo a un comunicado emitido este miércoles por las autoridades estadounidenses.

El hallazgo fue hecho por la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe, junto a una Comisión de Conversación de Vida Silvestre y Pesca del estado de Florida.

Two more bodies found in waters near Key West: https://t.co/RmY672b0bj

— Florida Keys Sheriff (@mcsonews) October 5, 2022