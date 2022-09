MADRID, España.- La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) rescató a tres balseros cubanos del grupo de 23 que fueron reportados como desaparecidos este miércoles tras un naufragio cerca de los Cayos de Florida durante el paso del huracán Ian.

El rescate de estas tres personas ocurrió a unas 2 millas al sur de Boca Chica, informó la entidad a través de la red social Twitter.

Fueron trasladados al hospital “con síntomas de agotamiento y deshidratación”, agrega la información.

La Guardia Costera aseguró que las tripulaciones aéreas continúan la búsqueda del resto de los migrantes.

#Breaking @USCG crews rescued 3 people in the water about 2 miles south of Boca Chica. They were brought to the local hospital for symptoms of exhaustion and dehydration. Air crews are still searching. #SAR #DontTakeToTheSea

