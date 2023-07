MADRID, España.- La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) detuvo este martes 4 de julio a 32 migrantes cubanos (27 hombres y cinco mujeres) al llegar a los Cayos de Florida en una embarcación rústica.

El jefe de patrulla en el sector Miami, Walter N. Slosar, al compartir la información en la red social Twitter señaló que los balseros fueron evaluados médicamente y puestos bajo custodia federal donde serán procesados ​​para la deportación.

Today in Florida:

U.S. Border Patrol agents responded to a migrant landing in the #FloridaKeys & encountered 32 Cuban migrants. The migrants were medically screened & taken into federal custody where they will be processed for removal proceedings.#cuba #july4 #florida pic.twitter.com/JJ16HF0dkt

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) July 4, 2023