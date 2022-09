MADRID, España.- La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación dio a conocer este martes los candidatos para los premios Grammy Latinos 2022, entre los que se encuentran varios cubanos, para un total de 11 nominaciones.

El reconocido pianista y compositor Chucho Valdés, ganador del premio en cinco ocasiones, esta vez está nominado al Mejor Álbum de Jazz Latino con el disco “Mirror, Mirror”, junto a la pianista brasileña Eliane Elias y al estadounidense, fallecido el pasado año, Chick Corea.

Mientras que en la categoría Mejor Fusión Interpretación Urbana compite el dúo Ibeyi con la canción “This is not America”. El tema de las hermanas Lisa-Kaindé y Naomi Díaz disputará el premio con “Pa mis muchachas” (Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G y Nathy Peluso), “Santo” (Christina Aguilera y Ozuna), “Volví” (Aventura y Bad Bunny) y “Titi me preguntó” (Bad Bunny).

El tema, que cuenta con la colaboración del rapero puertorriqueño Residente, también optará al galardón de Mejor Video Musical Versión Corta.

Para el Mejor Álbum Tropical Tradicional están nominados Leoni Torres con “Canten”, disco homenaje a Polo Montañez; Gonzalo Rubalcaba y Aimée Nuviola con su álbum “Gonzalo Rubalcaba y Aimée Nuviola live in Marciac”; el Septeto Nacional Ignacio Piñeiro con su disco “Gran Combo pa’ rato”; y Renesito Avich, por su álbum “Café con cariño”.

“Ancestros Sinfónico”, de Síntesis, X Alfonso y Eme Alfonso (únicos nominados con residencia permanente en Cuba), quedó entre los finalistas a Mejor Álbum Folclórico.

Alexander Delgado y Randy Malcom, del popular dúo Gente De Zona, optan por el premio a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo, con “De Menor a Mayor”.

Por su parte, Alexander Abreu y su agrupación Havana D’Primera están postulados a Mejor Álbum de Salsa por el disco “Será que se acabó”.

Nominado a Latin Grammy 2022 CD "Será que se Acabó" como "Mejor Álbum de Salsa" A mis ancestros, a mis santos, gracias

A mi público que no me falla, gracias

A la Academia, gracias

Pupy Pedroso

José Luis cortes

Adalberto Álvarez

Juan Formell

Muchas gracias!!!#LatinGrammy pic.twitter.com/kAoElgDJI1 — Havana D´Primera (@Havana_DPrimera) September 20, 2022

En la categoría Mejor Canción Tropical compiten los temas “El Malecón vio el final”, interpretado por Amaury Gutiérrez, con autoría de Jorge Luis Piloto; y “Mala”, escrita por Lenier Mesa junto a Marc Anthony.

La gala de premiaciones de la edición 23 de los Grammy Latinos tendrá lugar el próximo 17 de noviembre en el Michelob Ultra Arena de Las Vegas.

