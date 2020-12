Golpeado y multado reportero de Palenque Visión en Camagüey

MIAMI, Estados Unidos.- El pasado 1ro de diciembre el periodista independiente Geosvani Cepulbeda, de Palenque Visión, fue detenido y golpeado por fuerzas represivas del régimen mientras se encontraba en la zona de la Plaza del Gallo, en la ciudad de Camagüey.

“Voy caminando por la carretera y una patrulla me interceptó el paso, se bajó el oficial y en muy mala forma me pidió el carné, yo le dije buenas noches, y me respondió: —te dije dame el carné, no buenas noches”, relató Cepulbeda, quien terminó golpeado en el incidente.

Luego de que el reportero recogió su identificación del piso, a donde los oficiales la tiraron, estos le comenzaron a dar golpes mientras Cepulbeda gritaba ¡Abajo el régimen de los Castro!, ¡Dictadores!

“Tuve que ponerme las manos en la cabeza por mi problema, que me falta el hueso del cráneo”, cuenta. Luego de la golpiza el oficial le dijo incluso “te pongo las esposas como a mí me da la gana, esas fueron sus palabras”.

Después de la violenta detención, Cepulbeda fue conducido a la Unidad Policial de Avellaneda, en Camagüey, donde fue amenazado con acciones más severas si seguía con su activismo y sus denuncias en contra del régimen. El reportero fue liberado al día siguiente.

En la unidad fue golpeado una vez más, y los agentes se excusaron en su apoyo al Movimiento San Isidro, que tenía seguimiento y que los opositores lo llamaban mucho. Le quitaron el celular y lo enviaron a una celda.

Cepulbeda contó a una doctora que lo atendió todo por lo que había pasado, incluso de los golpes en la cabeza, a pesar de su condición, provocada por un accidente hace varios años que casi le cuesta la vida.

Al reportero le fue impuesta una multa de 30 pesos y le entregaron una carta de advertencia que se negó a firmar. En el documento lo acusaban de escándalo público. Además, cuando le devolvieron su celular se dio cuenta de que le habían borrado toda la información.

Geosvani es actualmente hostigado por agentes de la Seguridad del Estado cubano, quienes le aseguran debe estar tranquilo. “Yo no he hecho nada, yo solo hago entrevistas a casos sociales, y muestro el hambre tan grande que está pasando el pueblo camagüeyano y el pueblo cubano”, sentenció.

