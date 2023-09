MADRID, España.- La cantante cubanoestadounidense Gloria Estefan y su esposo, el reconocido productor Emilio Estefan, fueron galardonados este martes por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA). Gloria Estefan recibió el premio RIAA Honors “Ídolo”; mientras que Emilio fue reconocido con el premio Pionero de la Música.

Al entregar estos prestigiosos premios, RIAA se refirió a Gloria Estefan como una “superestrella internacional”. Por su parte la cantante, que recientemente se convirtió en la primera mujer latina en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos, declaró: “Cada vez que veo todos los éxitos que están obteniendo los cantantes latinos, los músicos, escritores y productores latinos, llena mi corazón de alegría y, si tuvimos algo que ver para abrir esa puerta un poquito, me siento privilegiada y honrada de haberlo hecho”.

“¡El reconocido productor de música, televisión y cine Emilio Estefan es nuestro pionero de la industria #RIAAHonors! De dar forma a las carreras de las principales superestrellas latinas, su visión se convirtió en una marca global y un símbolo de prestigio entre los mayores líderes del mundo”, dijo sobre el prestigioso productor RIAA, representante de la mayor parte de las compañías discográficas y responsable de la certificación de ventas discográficas en Estados Unidos.

Además de Gloria y Emilio Estefan, también fue reconocido por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos el colombiano Sebastián Yatra, que mereció el premio Artista del Año.

Gloria Estefan marcó una época en la música durante las décadas de los ochenta y noventa del pasado siglo, siendo una de las primeras artistas latinas en insertarse en el mercado estadounidense y en ubicar sus canciones en las grandes listas de éxitos a nivel mundial. “Rhythm Is Gonna Get You”, “1-2-3”, “Don’t Wanna Lose You”, “Get On Your Feet”, “Here We Are”, “Coming Out of the Dark”, “Bad Boy”, “Oye!”, y “Party Time”, son algunos de sus éxitos.

Emilio Estefan, ícono de la comunidad cubana en Estados Unidos, durante sus inicios en la música formó un grupo denominado Miami Latin Boys, que alcanzó éxito y empezó a recibir contratos para tocar en diversos eventos privados y en fiestas en la zona de Miami. Como integrante de Miami Latin Boys conoció a Gloria Estefan, entonces Gloria Fajardo, a quien ofreció integrarse en el grupo, que pasó a nombrarse Miami Sound Machine.

El ingreso definitivo de Gloria en la banda, en la cual Emilio tocaba el acordeón, se produjo en 1977. En 1978 se casaron y desarrollaron, y aún siguen desarrollando, una exitosa carrera juntos.