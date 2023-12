AREQUIPA, Perú. — La reconocida cantante cubana Gloria Estefan aparecerá junto a Alina Fernández, hija del fallecido dictador Fidel Castro, en el documental Revolution’s Daughter (Hija de la Revolución), una obra sobre las vidas y experiencias de personas impactadas por el régimen castrista en Cuba.

Un reporte del portal estadounidense Deadline publicado este miércoles señala que Fernández es un tema central en el documental, en el que también sirvió de productora ejecutiva.

Según declaraciones de Estefan, el vínculo entre ambas se formó a partir de raíces compartidas, pero grabadas con experiencias distintas, lo cual dice mucho de su afinidad más allá de las líneas políticas.

“Hace años, la hija de Alina, Alina Salgado, fue la bailarina principal en una de mis giras, simbolizando una conexión más profunda, una fusión de generaciones que unen el pasado complejo de Cuba”, declaró la cantante cubana.

“La colaboración no se trataba solo de música; era una celebración de la libertad, un homenaje a los valientes como Alina (Fernández), que buscaron la libertad del dictador de su padre”, agregó Estefan.

Asimismo, la artista expresó que su participación en el documental servía para apoyar una narrativa de resistencia, reflejo del “espíritu indomable” y los lazos inquebrantables que unen a los emigrados y exiliados cubanos a su tierra natal, “a pesar de las tormentas ideológicas”.

Revolution’s Daughter es un documental independiente dirigido por Thaddeus D. Matula, conocido por sus trabajos en The Pony Excess y Brian on the Boz.

Los productores ejecutivos proyecto incluyeron a John Martinez O’Felan, Joseph Lamy, Allen Gilmer y Riki Rushing con el ganador del Emmy Javier Gonzalez; Suzette Laboy es coproductora.

La obra supone una pieza complementaria de la próxima película, Castro’s Daughter, realizada bajo la dirección de Miguel Bardem y protagonizada por Ana Villafane como Alina Fernández.

Por su talento y entrega profesional, Gloria Estefan es ganadora de ocho premios Grammy, receptora de la Medalla Presidencial de la Libertad y una de las 100 mejores artistas de todos los tiempos según VH1 y Billboard.

El próximo 27 de diciembre la cantante regresa como presentadora para la emisión de los Kennedy Center Honors de este año en la cadena televisiva CBS. En el evento participarán también Billy Crystal, Renée Fleming, Barry Gibb, Queen Latifah y Dionne Warwick.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.