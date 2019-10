Futbolista cubano abandona selección nacional en Washington

MIAMI, Estados Unidos. – El futbolista cubano Yonaidi García Correa abandonó este miércoles la selección nacional de la isla, concentrada en Washington para un partido de la Liga de las Naciones de la Concacaf.

De acuerdo con la página especializada Cuba Fútbol Total, el espigado defensor, con amplia participación en las categorías inferiores de Cuba, dejó la concentración en horas de la tarde, en la previa del choque ante Estados Unidos, a disputarse hoy a las 7 de la noche (hora local)

“Fuentes cercanas a la selección confirman la primera baja (…) el defensor espirituano Yonaidi García Correa abandonó la delegación esta tarde (…) Yonaidi se suma a la larga lista de “desertores” y es el sexto en hacerlo en esta competición”, señala la publicación, compartida en redes sociales.

García Correa se convierte en el sexto futbolista cubano que abandona la selección en esta Liga de las Naciones, evento en el que Cuba aparece en el grupo A junto a EE.UU. y Canadá.

A inicios de septiembre, otros cinco jugadores, David Urgellés, Orlendiz Benítez, Yordan Santa Cruz, Andy Baquero y Alejandro Portal, abandonaron la concentración de la escuadra antillana en Toronto, poco después de la goleada 6-0 recibida a manos del elenco canadiense, algo que, según Cuba Fútbol Total, seguirá ocurriendo.

“Mientras no se cambie el sistema de contratación en el exterior. Mientras no se mejore nuestra Liga Nacional de Futbol y mientras no cambie todo lo que debe ser cambiado, este fenómeno seguirá. Ellos se seguirán quedando y la selección se seguirá quedando sin futbol”.

Algo similar ocurrió en la pasada edición de la Copa Oro, cuando abandonaron cuatro jugadores: el capitán y defensor central Yasmani López, el volante capitalino Daniel Luis Sáez, el extremo pinareño Reinaldo Pérez y el centrocampista camagüeyano Luismel Morris.