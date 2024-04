MADRID, España.- El Interamerican Institute for Democracy (IDD), en colaboración con Patria de Martí – The CubanAmerican Voice, ha anunciado la realización del foro “¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba?” que se llevará a cabo este 2 de abril en la sede del IID (2100 Coral Way. Suite 500, 33145 Miami, Fl).

El evento contará con la participación de destacados expertos y figuras influyentes en la política y la defensa de los derechos humanos en la región, quienes compartirán sus experiencias y perspectivas.

Entre los participantes se encuentra el exministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Sánchez Berzaín, quien en una entrevista con Infobae expresó: “Está invitada la gente más representativa, instituciones y personas que defienden el retorno de la democracia en Cuba”.

“Además de periodistas, filósofos y otras personalidades. Tenemos un mapa que trata de cubrir todo lo que es la representacion de Cuba en el exilio”, agregó.

Por su parte, Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, dijo: “Nos honra especialmente participar como un ponente más, en primer término porque es renombrable el elenco de personalidades y organizaciones que estarán presentes en el mismo. Pero también nos honra porque el evento ha tenido un acierto muy destacable, además, al centrar la atención en lo que se puede hacer por el pueblo de Cuba, indefenso y a merced del terrorismo de un Estado que, cabe desear, ojalá esté pronto a terminarse y acabar con la larga agonía a la que ha sometido durante 65 años a todos los cubanos de dentro y de fuera, al igual que a otros pueblos como el venezolano, el nicaragüense o el boliviano”.

Entre los representantes de distintas generaciones que han dedicado sus esfuerzos a la lucha por la libertad en la Isla y que estarán en el foro también se encuentran el expreso político Jorge Luis García Pérez “Antúnez”, el Coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), Orlando Gutiérrez Boronat, los periodistas Darcy Borrero y Mario J. Penton, y Diego Suárez, de la Fundación Cubano-Americana.

El evento será transmitido en vivo a través de los perfiles en redes sociales de Prisoners Defenders, el Interamerican Institute for Democracy, Patria de Martí e Infobae.

