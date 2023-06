MADRID, España.- La película Dos corazones, basada en la historia del cubano Jorge Bacardí, ha sido un éxito en Netflix desde su llegada a la plataforma este mayo.

El filme, dirigido por el mexicano Lance Hool, sigue los romances paralelos del exiliado cubano Bacardí, interpretado por Adan Canto, con la azafata de vuelo Leslie (Radha Mitchell); y del estudiante universitario Christopher Gregory (Jacob Elordi) con su compañera de clase, Sam (Tiera Skovbye).

Christopher, de 19 años, fallece en la universidad por un aneurisma cerebral. Mientras que Jorge Bacardí, perteneciente a la familia propietaria de la marca de bebidas alcohólicas Bacardí, padecía de una enfermedad conocida como discinesia ciliar primaria. La única solución para él era un trasplante de pulmón. Como Christofer era donante de órganos, el destino hace que gracias él Jorge Bacardi reciba su pulmón y salve su vida, a sus 64 años, en 2008.

La conmovedora historia, basada en hechos reales y que destaca la importancia de la donación de órganos, había sido plasmada en el libro All My Tomorrows: A Story of Tragedy, Transplant and Hope, traducido al español: “Todas mis mañanas: una historia de tragedia, trasplante y esperanza”, escrito por Eric Gregory, el padre de Christopher.

Conmovido y agradecido por la donación, Jorge Bacardí creó la Gabriel House of Care, una organización sin fines de lucro que apoya a quienes esperan trasplantes.

Jorge y Leslie colaboraron en la producción del filme, aunque el cubano no pudo verlo concluido, pues murió antes del estreno, a los 76 años, en 2020.

La destilería ron Bacardí, marca muy vendida a nivel mundial, se fundó en Santiago de Cuba en 1862. Su dueño, Facundo Bacardí Massó, era originario de Sitges (Barcelona) e hijo de un comerciante de vinos en Tarragona. Se estableció en Santiago de Cuba en 1830 y a partir del 1852 empezó a interesarse por el proceso de destilación del ron.

Ya en 1888 el Bacardí era considerado el ron favorito de los famosos. Para el año 1910 Bacardí se convirtió en la primera empresa multinacional de Cuba, con operaciones en Barcelona (España) —donde el ron fue embotellado por primera vez fuera de Cuba— y en Nueva York, para satisfacer la creciente demanda de la bebida en Estados Unidos.

En la década de los veinte del pasado siglo, la prohibición de la ley seca entra en vigor en los Estados Unidos y se prohíbe la fabricación y venta de alcohol, cerrándose la planta embotelladora de Bacardí en Nueva York.

Todas las operaciones y activos de Bacardí en Cuba fueron confiscados ilegalmente sin compensación por el régimen cubano en octubre de 1960, apenas dos años antes del centenario de la empresa.

La familia Bacardí se mantuvo fuerte, aunque muchos se vieron obligados a partir hacia el exilio. Habiendo sacado las marcas comerciales y la cepa de levadura de la compañía fuera de Cuba, Bacardí continuó operando en los Estados Unidos, México, Puerto Rico, Italia y Bahamas.