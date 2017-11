Fidel Castro llega al teatro en forma de musical

MIAMI, Estados Unidos.- Una profesora universitaria británica fascinada con la figura de Fidel Castro ha creado el musical ‘Fidel’, una oda al dictador cubano fallecido el 25 de noviembre de 2016 a la edad de 90 años.

Denise Baden ha montado el proyecto gracias a un crowdfunding y canciones compuestas por estudiantes de secundaria.

“Creo que es una historia absolutamente asombrosa. Una de las razones que me llevó a escribirla es la cantidad de elementos dramáticos que incluye. Es una especie de Robin Hood, que quita a los ricos para dar a los pobres. Es una historia de David contra Goliat. El pueblo que se levanta contra el hombre poderoso y triunfa. Después está ese personaje impresionante, carismático, polémico y hay un poco de romance. Tiene todos los ingredientes. No puedo entender que no lo hayan convertido ya en un gran musical”, ha dicho Baden a Euronews.

El papel de Castro será asumido por el actor uruguayo Guido García Lueches. “Yo no tenía demasiado trasfondo. Tenéis la versión que se escucha desde Estados Unidos, que es que es un dictador terrible que mató a mucha gente y prisioneros políticos y todo eso. Y luego tenéis la otra versión, igualmente exagerada para el otro lado, que es que él es un héroe que liberó Cuba y le hizo muy bien a su gente. Y seguramente haya sutilezas en el medio”, opina el actor.

El musical llegará esta semana a los escenarios y aspira a abrirse paso hacia grandes festivales como el de Edimburgo.

Denise Baden es profesora asociada de Southampton Business School y recientemente viajó a Cuba, donde quedó “impactada por cuánta gente ama a Fidel Castro”, informa por su parte la web Times Higher Education. Ha redactado artículos académicos sobre cómo la industria farmacéutica cubana está “superando” a Reino Unido “en términos de tratamientos farmacológicos”.

Fidel Castro siempre dijo rechazar el culto a la personalidad, aunque la isla está llena de carteles con fotos y frases suyas. Tras su muerte, la prohibición a utilizar su imagen y su nombre se convirtió en ley.

Sin embargo, se le han creado “cátedras de estudio” en centros universitarios y se le han otorgado títulos post-mórtem. El Gobierno cubano, además, tiene una campaña propagangística dirigida a ensalzar la figura de Castro en el exterior del país.