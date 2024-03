LA HABANA, Cuba.- Comer carne de cerdo es un lujo a la altura de pocos cubanos. La libra del preciado alimento, con hueso, supera los 700 pesos en las carnicerías de la capital. Su valor constituye un tercio del salario mínimo (2.100 pesos) que cobran los trabajadores en la Isla, y equivale a casi la mitad de la pensión mínima (1.528 pesos) de los jubilados.

Los cortes deshuesados son más caros aún. Para comprar cinco libras de bistec se necesitaría emplear el salario mínimo de tres meses, o la pensión mínima de cuatro meses. Un doctor o un maestro tendrían que utilizar el salario de un mes y parte del siguiente. Semejante gasto implicaría quedar sin fondos para cubrir otras necesidades básicas del hogar.

Ningún cubano cuya existencia dependa de un salario estatal o pensión cuenta entre los que acudieron a comprar cerdos en las subastas realizadas los días 23 y 24 de marzo, como parte de las actividades de la Feria Agropecuaria de La Habana (FIAGROP 2024). El remate fue organizado por la Comisión de Ferias Agropecuarias, perteneciente al Ministerio de la Agricultura (MINAGRI).

“Todos los años subastan cerdos. Nosotros somos de Matanzas y siempre intentamos comprar alguno, pero la competencia es fuerte. Esto es como una fiesta, pero también una cuestión de orgullo: el que más gane es el que más dinero tiene, ante los ojos de los demás. Hay quien compra para criar, y hay quien para comer”, comentó Esteban Lomba Pomares, presente en la puja.

Producción de cerdo en Cuba

La producción de carne de cerdo disminuyó drásticamente en los últimos años. En 2017 Cuba contaba con 14.000 productores, pero en un lustro el número se redujo a solo 1.400. El declive se atribuye a la incapacidad gubernamental para cumplir con los contratos establecidos con los productores para la entrega de los alimentos destinados a la crianza.

Durante 2017 el Estado dejó de importar las cantidades necesarias de pienso, debido a una falta de liquidez financiera posteriormente exacerbada por el “ordenamiento monetario” implementado en 2021. Desde entonces, los productores deben importar el pienso a empresas estatales, pagando en Moneda Libremente Convertible (MLC) a una tasa de cambio desfavorable en el mercado informal.

Una solución paralela fue la plantación de viandas y cereales para la creación de piensos caseros que no contienen los nutrientes requeridos. Esto derivó en el aumento del precio de la carne, haciendo que sea inasequible para la mayoría de los cubanos.

La exposición de cerdos en La Habana

La Feria Agropecuaria de La Habana se efectuó del 19 al 24 de marzo. Los cerdos se mantuvieron en exposición hasta la penúltima jornada, cuando comenzó la “venta pública”. De acuerdo con uno de los martilleros a cargo de la subasta, se remataron más de un centenar de animales de diferentes edades y razas “de primera línea”, garantizadas por empresas de genética.

“Fue por categorías. Por ejemplo, los cochinatos sobre los 100 kilogramos de peso entraron a la venta por 31.000 pesos, las crías de 45 a 60 días partieron de 12.000 y con las paridoras se empezó sobre los 135.000 pesos. Es poco, pero se trata de una subasta, y como promedio la cifra se dispara tres a cuatro veces por encima”, explicó el hombre.

Sobre la pista de puja, por su peso, los ejemplares alcanzaron un valor relativo al precio que ostenta la libra en pie (el animal vivo): unos 400 pesos. De esa manera, los cerdos cercanos o con un poco más de 100 kilogramos fueron rematados entre 80.000 y 100.000 pesos, aunque las pugnas más fuertes se elevaron hasta el medio millón de pesos por madres de más de 200 kilogramos y sus crías.

“Cualquiera se vuelve loco mirando tanta carne, con el tiempo que hace que no le puedo meter el diente. Mi pregunta es la siguiente: ¿de dónde esta gente saca tanto dinero? Yo no puedo ni comprarle par de libras a mis hijos, los pobres no recuerdan a qué sabe eso”, espetó Olga Zulueta Peraza. “Y esto no es nada, ayer subastaron caballos en tres millones de pesos”.

Entre la exhibición y la polémica

FIAGROP, el principal escaparate de las aspiraciones de Cuba en el sector agropecuario, pone de manifiesto las tensiones y desigualdades existentes en el ramo. El espacio que ofrece para la promoción y el desarrollo carece de perspectivas más sostenibles y capaces de generar bienestar al alcance de todos.

Para Santiago Llerena Vidal, campesino de Güira de Melena, en Artemisa, el evento se centra en concretar la cartera de negocios diseñados para la inversión extranjera, obviando el negativo contexto en que se desenvuelven los productores del país.

“Esto es una vitrina, nada más. La práctica es muy diferente”, aseveró Llerena, quien recordó que la calidad de las maquinarias y el ganado en exhibición transmiten una impresión de prosperidad evidentemente desconectada de la realidad que enfrentan los agricultores y ganaderos cubanos, envueltos en una constante batalla contra la escasez de insumos y equipos de trabajo.

“Las entidades del MINAGRI son las primeras que hacen imposible que las cosas funcionen. Todo son trabas, no resuelven nada porque la corrupción se las está tragando, las cosas que entran para los productores siempre se pierden. Además, la gente del campo vive en muy malas condiciones, con mucha pobreza. De eso no se habla en ninguna feria”, sentenció.

