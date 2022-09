MADRID, España.- En días recientes una familia cubana robó una embarcación del puerto del Mariel, en la provincia de Artemisa, para escapar de Cuba y llegar a Estados Unidos.

Juan Daniel Calvo, residente en Estados Unidos y hermano de uno de los implicados, declaró al periodista Mario J. Pentón que habían salido de la Isla en la madrugada del pasado 23 de septiembre.

“Yo perdí contacto con él porque él no me escribió más. No sé qué fue lo que pasó y no se sabe nada hasta ahora. El gobierno de Cuba no dice nada y los guardacostas de los Estados Unidos tampoco”, señaló Calvo.

Además, indicó que en la pequeña embarcación, que tenía la función de asesorar las entradas y salidas de buques de gran porte en el Mariel, iban niños y personas mayores.

Calvo declaró que están circulando “bolas” al respecto: “Se comenta que los guardacostas cubanos le cayeron atrás a la lancha y entonces no sé qué pasó ahí. Otros comentarios indican que el práctico ya se encuentra nuevamente en el Puerto del Mariel, es decir, que devolvieron la embarcación a su lugar habitual. En esta última versión se dice que todos los que intentaron irse están presos en Villa Marista”.

Según su testimonio, él considera que fueron rescatados por la Guardia Costera de Estados Unidos y esta devolvió la embarcación.

“En cualquier caso, tememos por la vida de mi hermano. No es la primera vez que esto sucede en Cuba, ya sabemos que en otros años anteriores ha sucedido algo parecido como esto, donde el Gobierno cubano ha tomado la violencia para castigar a las personas que hagan estas cosas”, expresó.

Mario J. Pentón también llamó a la Guardia Costera a no repatriar a estas personas, por temor a lo que pueda ocurrirles en Cuba.

En el año 2003 un grupo de cubanos trataron de desviar la lancha Baraguá, que trasladaba pasajeros entre los municipios Regla y La Habana Vieja, para llegar a las costas de Florida. El intento fue frustrado por el régimen que tras un juicio sumarísimo, sin derecho a apelaciones ni defensa, ejecutó a tres de estas personas.

