MADRID, España.- La tormenta tropical Ian se convirtió en el primer huracán de categoría 1 este lunes, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Ian, el cuarto huracán de la actual temporada ciclónica, se desplaza a 22 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora.

Hurricane #Ian Advisory 13: Ian Becomes a Hurricane and Additional Rapid Strengthening Is Expected Today. Expected to Produce Significant Wind and Storm Surge Impacts In Western Cuba. https://t.co/tW4KeFW0gB

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 26, 2022