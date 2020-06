Fallece médico cubano a causa del coronavirus en Ecuador

MIAMI, Estados Unidos.- Eugenio Suárez Utria, un médico cubano que se encontraba trabajando en Ecuador, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), falleció en ese país a causa del coronavirus, dijeron en redes sociales sus familiares.

Según las publicaciones, Suárez Utria contrajo la enfermedad hace casi un mes, y aunque desde entonces batalló por superarla falleció este el domingo.

“No importa dónde estés, en mi corazón ocupas el lugar más importante, gracias por ser un gran padre, amigo, hermano, esposo, hijo, soy el ser más afortunado de saber que fuiste tú quien me ayudó a dar mis primeros pasos y a formarme como hombre y como ser humano, gracias por inculcarme tantos valores, gracias por ser mi padre, te Amo”, escribió su hijo, Yuli Suárez en la citada red social.

El doctor Eugenio Suárez Utria, que radicaba en Ecuador, donde se había desempeñado como servidor público de Guayaquil, el segundo médico cubano que fallece en ese país a causa de la COVID-19. El día anterior falleció el pediatra cubano Maikel Pérez Alba.

La doctora María Antonieta Jara Vélez escribió en Facebook un emotivo mensaje dedicado a su colega Suárez Utria: “hoy se fue un gran ser humano, con una vocación de servicio única, alguien que tenía horario de entrada, pero no de salida ya que no era él si no atendía hasta el último paciente que tenía en su agenda, por que él? Dios se lleva a personas buenas definitivamente, ya no está sufriendo Doc, siempre con una sonrisa, así lo recordaremos”.

En Ecuador hay hasta el momento 40 000 personas contagiadas con coronavirus, más de 3 500 muertes, y apenas 4 000 pacientes recuperados.

El país sudamericano vivió momentos de tensión durante la actual crisis por la pandemia del coronavirus cuando decenas de personas murieron en las calles o en sus hogares sin asistencia médica y sin que sus cuerpos pudieran ser recogidos.