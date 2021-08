MIAMI, Estados Unidos. – Tras dos años de lucha contra el cáncer y la desatención médica, en la tarde de este 22 de agosto falleció el opositor Cristian Pérez Carmenate en la sala de Hematología del Hospital “Ernesto Guevara de la Serna” de Las Tunas.

La noticia fue dada a conocer por su madre, la exprisionera política Yolanda Carmenate.

“Uno de mis temores cuando la detención del 11 de julio pasado era que me dejaran presa y no poder ver a mi hijo antes de morir”, dijo a CubaNet la opositora, recordando que durante su reciente arresto su padre falleció y las autoridades no le permitieron asistir al entierro.

Tras casi 13 horas de espera, en la madrugada del 11 de agosto, Pérez Carmenate fue internado en el Hospital “Ernesto Guevara de la Serna”. La familia del activista había solicitado el servicio de una ambulancia desde el día anterior, porque tenía constantes vómitos, taquicardias, falta de aire y otras dolencias.

En esa ocasión, su madre denunció a través de CubaNet que además de la demora, en el centro médico tampoco recibieron la debida atención. También indicó que “sería sometido a hemodiálisis, con riesgo de perder la vida”.

En ese sentido, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) señaló en redes sociales: “Si bien es cierto que el cáncer que posteriormente se le diagnosticó no tiene cura, también lo es que sus problemas de salud iniciaron el día de la golpiza [que le propinaron agentes del MININT] y que con una adecuada atención hubiese logrado sobrevivir más años. Cristian sufrió hasta sus últimos segundos, sin un calmante para [aliviar] el dolor que le producía el tratamiento de hemodiálisis que estaban haciéndole”.

Cristian Pérez Carmenate, de 48 años de edad, se unió a la UNPACU y comenzó a promover activamente la campaña de Cuba Decide en el año 2017. Por su compromiso, fue nombrado coordinador de la organización en la provincia de Las Tunas.

El 18 de julio de 2018 junto a los familiares de un preso político realizó una protesta pacífica frente a la Prisión Provincial de Las Tunas exigiendo el cese de la represión.

En esa ocasión fue detenido con violencia y permaneció seis días en un calabozo de la Tercera Unidad Policial de la ciudad. Unos meses después, fue sancionado por el supuesto delito de “desobediencia” a un año y cuatro meses de trabajo forzado sin internamiento.

Sin embargo, Pérez Carmenate continuó realizando sus actividades pacíficas a favor de un cambio de sistema en la Isla, y en represalia a esto, el 12 de agosto de 2019 fue arrestado y golpeado. El operativo estuvo a cargo de dos policías y un agente de la Seguridad del Estado.

Ese día, el opositor salió de su vivienda con el propósito de realizar entrevistas sobre problemáticas sociales a las personas de la comunidad. Debido a los golpes, sufrió una fractura en el brazo derecho. Esa misma tarde fue enviado a prisión, donde estuvo por más de 40 días sin recibir atención médica. Poco tiempo después, le fue diagnosticado un mieloma múltiple.

Esta afección convierte en cancerosas las células plasmáticas que se encuentran en la médula ósea y que son las encargadas de producir los anticuerpos que ayudan al organismo a atacar y destruir los gérmenes. Dicho cáncer genera daño en los huesos, el sistema inmunológico, los riñones y los glóbulos rojos.

Los tratamientos a los que debía someterse Pérez Carmenate para paliar su condición incluían el uso de medicamentos como la Talidomida, quimioterapia, corticosteroides, radioterapia o incluso un trasplante de células madre.

En junio de 2020, la salud de Pérez Carmenate empeoró, llegando a un estado de desnutrición. La UNPACU comenzó un proceso para solicitar visa humanitaria con el objetivo de recibir tratamiento en Estados Unidos. La familia constantemente denunciaba que no recibía el tratamiento, no existían los fármacos adecuados y la Seguridad del Estado se mantenía detrás del caso.

“Cristian está luchando por su vida, pero su realidad es más fuerte. Por ser opositor pacífico le han negado el derecho a ser debidamente atendido. Todos sus problemas comenzaron con la golpiza que esbirros del régimen le propinaron por gusto. Yo quiero a mi hijo vivo. Ruego que me ayuden para que le concedan una visa humanitaria”, dijo su madre hace poco más de una semana.

Sobre el intento por gestionar una visa humanitaria, Ana Belkis Ferrer, integrante de la UNPACU escribió:

“Muchas gestiones hicimos para conseguir una visa humanitaria con el propósito de saber qué era lo que realmente le aquejaba a Cristian y lamentablemente no obtuvimos resultados. Las quimioterapias suministradas por los médicos dentro de Cuba le provocaron insuficiencia renal y ni siquiera le garantizaron una dipirona para aliviar el terrible dolor que las hemodiálisis le producían”.

El acoso de la Seguridad del Estado no terminó con el fallecimiento de Pérez Carmenate, denunció su madre. “Solamente lo pudimos velar dos horas por la pandemia. Pero desde las 2:45 hasta las 7:50 estuve esperando en el cementerio a que lo trajeran. Y, además, había policías y (agentes) vestidos de civiles que me estaban filmando. Tenían miedo a nuestra reacción, parece”.

Desde su excarcelación en noviembre de 2019, y a pesar de su estado de salud, Pérez Carmenate aseguró que su prioridad seguiría siendo la lucha por Cuba libre: “No es en vano, estoy seguro que estamos en la etapa final de esta contienda, que el régimen siga poniendo los palos, que nosotros seguiremos enarbolando nuestra verdad en nombre de todo el pueblo de Cuba, porque el cambio es ya”.

Este domingo, la UNPACU también recordó en redes sociales los casos de otros de sus integrantes que enfermaron y murieron luego de golpizas a manos de agentes del Ministerio del Interior o por negligencia médica. Entre ellos, se cuentan Aracelis Tur, Esclaida Rodríguez, Alexeis Pécora y Leonardo Pérez.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.