MIAMI, Estados Unidos. – Las cubanas en la Isla ya no aceptan calladas eso de ser ―al decir de Raúl Castro― las “muchachitas”, siempre ninguneadas, explotadas, manipuladas y subestimadas. Han tenido que imponer mucho cerebro y análisis, rechazar el relajito y los apretones de nalgas, los “mi amorcito”, “mi negra” y “mamita”, y negarse a preparar café en las reuniones, seguir órdenes de los capos, quedarse calladas, o tomar notas.

En la Isla durante la época republicana, ser feminista no era nada de qué avergonzarse, al contrario: muchas cubanas ―y cubanos también―, tanto profesionales como obreras, entendían que las feministas luchaban por los derechos de las mujeres, los trabajadores y los niños. Pero llegó el comandante y mandó a parar: se abolieron ―hará 61 años este 23 de agosto― las más de 900 organizaciones femeninas de Cuba y se dio paso a que las cubanas obedecieran a la única voz que el régimen permitiría: la suya propia a través de la presidenta vitalicia de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Vilma Espín.

Después de 1959, la palabra “feminismo” en Cuba se convirtió en una mala palabra, una estrategia ―imaginaria― del enemigo imperialista. Llamarse feminista sería una vía directa al ostracismo que cerraba todas las puertas y lo que era peor: al asesinato de la reputación personal al tildar a una mujer de tortillera y marimacha ―nunca de homosexual o lesbiana: el poder nunca es delicado― y clasificarla como escoria, traidora, mercenaria y agente del imperio.

Eso empezó a cambiar lentamente hace más de 20 años entre pequeños grupos, pero nunca en la jerarquía gubernamental. Ya antes, en 1993, hubo un amago de autodeterminación feminista con la organización de la Asociación de Mujeres Comunicadoras ―grupo Magín―, un intento fallido de valientes intelectuales que pronto serían apabulladas. El régimen se negó a conceder el registro legal a Magín, porque “no es oportuno… el imperialismo quiere penetrar la Revolución por vía de sus intelectuales” y porque ya existía la FMC para “atender los asuntos de las cubanas”.

Pero ha habido mucho valor para enfrentar el machismo de Estado, y mucho estrógeno para militar contra los dictadores. De eso se trata: ¡Ovarios contra tiranos!

Durante la década de los 90, muchas cubanas militaron en diversos grupos de apoyo a los derechos humanos y a la democratización del país, como por ejemplo el Frente Femenino Humanitario. Un gran número sufrió años de cárcel. Entrando en el siglo XXI, se fundan en Cuba, con ayuda de cubanas en el exterior, la Federación de Mujeres Rurales (FLAMUR, 2000 hasta hoy) y Red Feminista Cubana (Redfem, 2003-2011). En 2003, surgiría el movimiento Damas de Blanco, que sigue luchando por los derechos humanos. Más adelante, el Movimiento Femenino de Derechos Civiles “Rosa Parks”.

Hoy, el activismo feminista se reafirma en las redes sociales, en las calles y a nivel de base mediante la Red Femenina de Cuba, la Alianza Cubana por la Inclusión, el Observatorio Cubano de Feminicidios, la plataforma YoSíTeCreo en Cuba, la revista Alas Tensas y el Observatorio de Género. ¡Ovarios contra tiranos! Todas las activistas han sufrido palizas, actos de repudio, golpes, el descrédito, el arresto domiciliario, la cárcel y la tortura psicológica de ver amenazada a su prole. Se ha repartido terror y amenazas. Mete miedo ese país patriarcal, machista, de inquisición y censura, de brigadas de respuesta rápida, boinas negras, boinas rojas y tropas especiales.

Debemos visualizar el día en que las cubanas manden. No queda de otra. No sucederá por la influencia o labor de la FMC o del CENESEX, las dos entidades gubernamentales ―las únicas que están permitidas y oficializadas― más machistas, misóginas, desprestigiadas y antifeministas del país. Las dos han aupado la gestión patriarcal del régimen. Pero Cuba es un país de mayoría poblacional femenina y black and brown. Es insólito que los déspotas sigan siendo mayormente hombres blancos, regordetes, gastados y corruptos. Pero todo va a cambiar un día, y ojalá sea pronto: ¡las mujeres mandarán, con mayor cordura y mayor conciencia social, sin instintos faraónicos, con más equilibrio, bienestar y humanidad!

Ese futuro, que viene vislumbrándose hace años y que hizo acto de presencia en las calles de Cuba el 11 de julio pasado, es Yoani Sánchez y Luz Escobar; los y las jóvenes de la Generación Y; los blogueros, los internautas, los que divulgan información irrestricta y se hablan por vía digital. El futuro son las periodistas independientes Katherine Mojena Hernández, Ana León, Camila Acosta, María Matienzo y Mary Karla Ares (esta última detenida desde el 30 de abril cuando filmaba una demostración pacífica en la calle Obispo). ¡Ovarios contra tiranos!

El futuro es Berta Soler y las valientes Damas de Blanco, herederas de las feministas que hace un siglo lucharon por sus derechos, contra el colonialismo, y luego contra Machado, y después contra Batista; ahora luchan contra la última mafia. El futuro es Rosa María Payá, tocando puertas por el mundo entero en busca de libertad y justicia para 11 millones de cubanos. ¡Ovarios contra tiranos!



El futuro de Cuba es la licenciada Laritza Diversent y sus colegas abogadas que luchan por un Estado de derecho; es Gladys Linares, educadora, activista de derechos humanos y periodista independiente; son Marle Alonso y Yakiuska Rojas, del Movimiento Opositor por una Nueva República (MONR); son Arianna López Roque, directora de la Academia Julio Machado, y Nidia Bienes, activista del mismo grupo ¡Ovarios contra tiranos!

El futuro son las valientes mujeres que integran FLAMUR, quienes por años exigieron al régimen implementar una sola moneda, autoras intelectuales del espíritu de la normalización monetaria, pero no de la disparatada “Tarea Ordenamiento”, que actualmente realiza el estado machista que no acaba de dejar que el pueblo prospere. El futuro es el medio centenar de jóvenes feministas ―Marta María Ramírez, Zenaida Pérez, Aimara Peña, entre ellas― que interpelaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular el 21 de noviembre de 2019 para que adopte una Ley Integral contra la Violencia de Género, discusión pospuesta por la oficialidad, para vergüenza de todos, al menos hasta 2028. ¡Ovarios contra tiranos!

El futuro es la curadora de arte Carolina Barrero, la artista visual Tania Bruguera, la historiadora del arte Anamelys Ramos, la poeta Yanisleydis Borroto, la educadora Omara Ruiz Urquiola, la activista y miembro del CIR Marthadela Tamayo, la activista de derechos humanos Thais Mailén Franco, detenida en la prisión de Guatao desde el 30 de abril. El futuro es la educadora y artista Iris Ruiz, madre de seis hijos y militante del Movimiento San Isidro; es Donaida Pérez y las hermanas Lidiany y Lisdiany Rodríguez, de la Asociación Yoruba Libre de Cuba. ¡Ovarios contra tiranos!

El futuro son las 194 jóvenes que fueron arrestadas el pasado 11 de julio por estar en la calle exigiendo derechos y libertad. Esperan juicio: Letis Aile Patterson Rodríguez (27 años), Yenesi Hernández Martínez (25 años), Rocío Brito Torres (22 años), Magdelys Curbelo Anglés (22 años), Yanay Solaya Baruh (26 años), Annia Romero Fonseca (26 años), entre otras. ¡Ovarios contra tiranos!

El futuro son estas jóvenes cubanas que la dictadura perdió para siempre, las jóvenes madres que no creen en las mentiras ni en las promesas, las jóvenes obreras que exigen “Patria y Vida”, y están dispuestas a lucharla. Que sea este un nuevo mantra: ¡Ovarios contra tiranos! El futuro libre de Cuba se conjugará en femenino. ¡Fuera la Federación de Mujeres Cubanas, con su dirigencia indolente y su demagogia barata! ¡Arriba las organizaciones independientes ―las no gubernamentales― como las que ya existen a pesar de estar obligadas a un limbo de ilegalidad! ¡Arriba las cubanas! Porque sin cubanas, mis queridos lectores, no hay país. ¡Sin cubanas, no hay país!

