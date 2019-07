Fallas en Facebook, Instagram y WhatsApp también afectan a internautas cubanos

La Habana, Cuba. – Facebook, Instagram y WhatsApp están presentando problemas desde horas tempranas del miércoles 3 de julio en varias partes del mundo. Fallas en las plataformas impidieron a muchos usuarios descargar y subir imágenes y vídeos.

En Cuba, la mayor afectación se observa en la aplicación de mensajería WhatsApp, (una de las preferidas por los cubanos para comunicarse después de la caída de IMO) los usuarios en la Isla reportan errores en el envío y recepción de fotos, videos y audios, así como problemas en el registro de nuevos usuarios en el caso de Instagram.

“El mayor problema que percibimos fue la dificultad o imposibilidad de enviar cualquier archivo multimedia por WhatsApp, aunque también notamos que Facebook no cargaba en muchas ocasiones los videos, estamos acostumbrados a la lentitud de la conexión por eso nunca imaginé que la falla fuera en los servidores de Facebook”, comentó a CubaNet Ernesto Reyes, un joven que se encontraba en una zona wifi de Etecsa.

Error de envío (Captura de pantalla/Cortesía del autor) Error en WhatsApp (Captura de pantalla/Cortesía del autor)

“Esto afecta más a los cubanos que a cualquiera, el precio del internet aquí es uno de los más elevados del mundo (un dólar por hora), llevo tiempo tratando de enviar las fotos de la graduación de mi hija y no he podido hacerlo, la desinformación es tan grande aquí que nadie sabía lo que pasaba, me enteré del problema por un amigo que vive fuera de cuba que me lo explico por el chat”, comento a este diario Julia Rodríguez, una joven cubana que tampoco pudo usar las redes sociales.

Error en imágenes de Facebook (Captura de pantalla/Cortesía del autor) Error de registro en Instragram (Captura de pantalla/Cortesía del autor) Error en Messenger(Captura de pantalla/Cortesía del autor)

La empresa dirigida por Mark Zuckerberg se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter para informar sobre las acciones que se realizan para solucionar los problemas en un corto periodo de tiempo.

“Somos conscientes de que algunas personas están teniendo problemas para subir o enviar imágenes, videos y otros archivos en nuestras aplicaciones. Lamentamos el problema y estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo más rápido posible”, explica.