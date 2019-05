Exoficial venezolano: Fidel Castro encegueció a Chávez “con mujeres y brujería”

MIAMI, Estados Unidos. – El Teniente coronel retirado Emiro Antonio Brito Valerio, exsecretario privado y hombre de máxima confianza de Hugo Chávez, rememoró hace pocos días detalles de su última conversación con el fallecido gobernante venezolano.

En declaraciones reveladas por el portal digital Infobae, Brito Valerio reveló detalles sobre la cercanía entre Chávez y Fidel Castro, una relación marcada, según dice, por el interés del dictador cubano en utilizar al líder chavista.

“Mete el freno, mete el freno, nos vamos a desbarrancar. Fidel no quiere nada bueno para ti. Pero Fidel lo encegueció con muchas cosas, con mujeres, lo sugestionó con brujería”, confesó el exoficial a través de un audio que envió a un amigo llamado Julio.

“Cuando llego al Palacio de Miraflores me doy cuenta. Cosas con Fidel Castro, que lo enamoró; y Chávez se enamoró perdidamente de Fidel Castro. Fidel quería que Chávez trabajara para él, el hombre lo envolvió con el cuento del poder, lo engañó y Chávez se engatusó”, dijo.

Brito Valerio señala que habló con Chávez un año antes de su muerte. En ese momento, aprovechó una oportunidad para conversar telefónicamente.

“Ese día me dijo: ‘¿Guía, qué estás haciendo?’. Le digo que en la casa pendiente de los muchachos. ‘Guía, estoy enfermo, necesito que te vengas a encargar otra vez de esto aquí, sospecho que de este Palacio, de esa cortina, va a salir el puñal que me va a matar, necesito alguien de confianza’. Mi respuesta fue: ‘Presidente, lo hago con el mayor dolor de mi alma, pero ya es tarde, se nos hizo tarde a los dos, ya es muy tarde. Ya esos tenientes malandrosos que usted tiene ahí, que yo le decía que estaban haciendo negocios, el Diosdado Cabello, el Chacón Escamillo, el Andrade cogieron demasiado vuelo y el que puede salir de ahí muerto soy yo, no cuente conmigo”.

En aquella ocasión, quien también fuera ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Cuba y embajador de Venezuela en Brasil sugirió a Chávez que no se atendiera más en Cuba, y que se buscara un médico en Estados Unidos.

“Búsquese un buen médico, en Alemania o donde los gringos. Es que usted también tiene una vaina contra esos gringos. Esa gente son los más avanzados. No se vaya a meter allá en Cuba”, le dijo Brito Valerio al fallecido gobernante.

El exoficial también señaló que además de la “mala influencia” desde Cuba, Chávez tenía “una gran contaminación” de su hermano Adán, que era de la Liga Socialista y Ruptura, ambas organizaciones de izquierda.

Para Valerio Brito, Chávez “se pervirtió” y desperdició “la oportunidad de haber llevado al país a un sitio de honor, de bienestar”.