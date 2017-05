Expulsan a otro estudiante universitario cubano por su activismo político

MIAMI, Estados Unidos.- El coordinador del Instituto Patmos y promotor de la campaña Cuba Decide, Félix Llerena, recibió este lunes la notificación por parte de una profesora de que no podrá seguir cursando estudios en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, en La Habana.

Llerena denunció que ha sido expulsado a causa de su activismo político, y describió que la notificación se hizo de forma oral, detalla Martí Noticias.

La profesora, quien es jefa de año del curso de Llerena, “me comunicó que por las ausencias que había tenido en el mes, habían decidido darme baja de la universidad”, dijo el joven. Sin embargo, Llerena asegura haber calculado que no llegaba al 20% de ausencias del curso requeridas para justificar una baja universitaria, “pero la profesora me precisó que sí las tenía, pero no por ausencias de días-clases, sino por la horas-clases”.

La profesora le informó además que los documentos de la expulsión serán entregados la próxima semana.

El joven asegura que “veía venir” esta medida, y que la verdadera razón de la expulsión es su activismo y las “cuestiones políticas”.

Llerena asistió recientemente al Seminario por la Democracia en Cuba en EE.UU. Sostuvo asimismo un encuentro con funcionarios de la Oficina Internacional de Asuntos Religiosos del Departamento de Estado, donde expuso violaciones de las libertades religiosas en la isla comunista, principalmente contra el movimiento apostólico, como el derrumbe de templos, así como la ilegalización de las más de 1 000 iglesias de la Asamblea de Dios en todo el territorio nacional.

Cuando regresó a Cuba, el joven fue citado por agentes de la Seguridad del Estado, y sometido a interrogatorios y amenazas.