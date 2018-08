MIAMI, Estados Unidos.- Abel Moya, ex entrenador cubano de judo lleva más de un año pidiendo limosnas en Madrid. Una cubana residente en Portugal, Ana Rosa Zamora, lo encontró tirado en la Puerta del Sol madrileña y publicó el caso en su perfil de Facebook.

Duerme “en la calle, pasando hambre, yo le compré comida, le dimos dinero y ropa. Él no quiere dinero, no quería aceptar, solo pide comer. Por favor, vamos a ayudar a este hombre. Quiere regresar a Cuba y Cuba no le da entrada”, escribió Zamora, profesora de danzas latinas en Portugal.

“Los que se puedan acercar a la plaza Puerta del Sol y que puedan dar comida Abel Moyas Reyes, ayúdenlo, por favor”, insistió.

Moya Reyes, de 46 años se quedó en España en mayo de 2017 junto a siete deportistas. En ese entonces era técnico del equipo nacional de la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético (ESPA).

Los deportistas y Moya estuvieron 17 días en un centro migratorio a la espera de que las autoridades españolas decidieran entre el asilo político y la repatriación. Sin embargo, Madrid les negó el asilo y el Gobierno cubano no los aceptó de vuelta. Desde entonces, el ex entrenador estaría viviendo en la calle.

La situación legal de Abel Moyas Reyes está en un limbo pues las autoridades cubanas castigan con hasta ocho años sin poder entrar a la Isla a deportistas de élite, médicos y otros profesionales de interés para el Gobierno, que aprovechan competencias en el exterior o “misiones” de trabajo para abandonar la Isla.