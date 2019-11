Evo Morales escapa de Bolivia en un avión de la Fuerza Aérea mexicana

MIAMI, Estados Unidos.- Evo Morales aceptó este lunes el asilo político ofrecido por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y ya en la tarde un avión militar mexicano había despegado con destino a Bolivia para recoger al ex mandatario y a los que lo acompañaban, según varios medios de prensa.

De acuerdo a las declaraciones de Marcelo Ebrard, el canciller mexicano en Bolivia, horas después de esa primera noticia el avión militar mexicano enviado a recoger a Morales, había salido de vuelta a México.

“Ya despegó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con Evo Morales a bordo. De acuerdo a las convenciones internacionales vigentes está bajo la protección de México. Su vida e integridad están a salvo”, escribió Ebrard en Twitter en un mensaje publicado a las 09:05 pm hora de Bolivia.

Así mismo, Morales también había anunciado previamente su viaje a México “agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida”.

Según una nota de la agencia de noticia EFE, Evo Morales aseguró el lunes que parte para México, país que le concedió asilo, pero con la intención de regresar pronto a Bolivia “con más fuerza y energía”, tras haber renunciado a la presidencia del país.

“Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía”, escribió en Twitter.

Por su parte, el avión de las Fuerzas Aéreas Mexicanas aterrizó en la madrugada del martes en el Aeropuerto Internacional de Asunción, Paraguay, adonde había llegado de madrugada y permaneció unas cuatro horas tras salir de Bolivia con el expresidente y sus acompañantes.

De acuerdo a una nota de Infobae, “el aparato, que despegó sobre las 05:30 hora local (08:30 GMT), partió rumbo a México y se vio obligado a hacer tierra en Paraguay al no disponer de autorización para volar sobre cielo peruano”.

Los acompañantes de Evo Morales en esta salida de urgencia de Bolivia, según publicó el periodista boliviano Samy Schwartz en Twitter, son su hermana, Esther Morales Ayma; su hija, Eva Liz Morales Alvarado; el ex vicepresidente del país, Álvaro García Linera; y la ex ministra de Salud, Gabriela Montaño. Además de otra persona a la que no identificó.

Con información de EFE e Infobae