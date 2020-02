“Esto no se puede quedar así”: Cubano regulado estalla contra el régimen

MIAMI, Estados Unidos. – Lidier Hernández Sotolongo, cubano residente en Uruguay que fue regulado durante una reciente visita a Cuba, arremetió contra el régimen de la Isla por las constantes violaciones de derechos a los ciudadanos.

En declaraciones ofrecidas al portal digital 14ymedio, Hernández Sotolongo señaló que la prohibición de salida del país obedece a su activismo en el país suramericano.

El joven también relató el calvario que tuvo que pasar para que las autoridades del Ministerio del Interior le dieran una respuesta acerca de la medida tomada en su contra.

“Esto no se puede quedar así. Fui desde la mañana del lunes a la oficina de migración buscando una respuesta pero no me pudieron atender hasta por la tarde. Cuando llegó la hora y pregunté me dijeron que debía imaginar por qué estaba regulado. Le dije (al oficial del Ministerio del Interior) que no tenía que imaginar nada, que él era un funcionario público que me tenía que decir a mí, como ciudadano cubano, y amparado en el artículo 53 de la Constitución por qué tengo una prohibición de salida de Cuba, desde cuándo y hasta cuándo”, dijo Hernández Sotolongo a 14ymedio.

El cubano arribó a la Isla el pasado 18 de enero para visitar a su familia en Cruces, Cienfuegos. Sin embargo, cuando se disponía a regresar a la Isla el pasado 15 de febrero, no pudo abordar el avión.

“Nosotros sabemos que tú vas a hacer manifestaciones en Uruguay, cosas malas en la embajada de Cuba allá. Entonces te podemos prohibir la salida”, dijo al joven el oficial que lo atendió.

Pese a que vive en Uruguay desde 2016, Hernández Sotolongo mantiene su residencia cubana, por lo que tiene pocas esperanzas de que desde Uruguay puedan hacer algo por él.

A inicios del mes de enero, Hernández Sotolongo encabezó una protesta pacífica frente a la Embajada de Cuba en Montevideo. Sin embargo, el grupo de cubanos fue agredido por simpatizantes del régimen.

El propio Lidier Hernández Sotolongo grabó en video como varias personas se movilizaron frente a la sede diplomática y, una vez allí, organizaron un acto de repudio para sacar a los cubanos del lugar.