MIAMI, Estados Unidos. — El cadáver de un joven matancero que había sido reportado como desaparecido el pasado 10 de febrero fue encontrado el pasado martes por rescatistas y personal de la Cruz Roja de esa provincia del occidente cubano.

Según la página web de TV Yumurí, el fallecido fue identificado como Yuniel Sánchez Scheweyer, de 36 años de edad y diagnosticado con esquizofrenia paranoide.

El cadáver del joven fue encontrado en horas de la mañana del 22 de febrero por las alturas aledañas al camino del estero. William Quintana, jefe de la Defensa Civil en Matanzas, indicó a TV Yumurí que las autoridades acudieron al lugar tras el aviso de un campesino.

Sánchez Scheweyer había sido visto por última vez en áreas de La Carioca, en Corral Nuevo, localidad perteneciente al municipio de Matanzas.

El portal oficial señala que, actualmente, especialistas en medicina legal estudian el cuerpo en la sala de antropología del Hospital Faustino Pérez para determinar la causa de la muerte.

Yolaida Sánchez, hermana de Yuniel Sánchez Scheweyer, confirmó el suceso en redes sociales y culpó a las autoridades por la muerte del joven.

“Mi hermano apareció muerto en una loma. Todo indica que se cayó. De todas maneras, hasta que los forenses no confirmen bien no escribiré más, pero sí digo que me cago en los médicos que no te quisieron volver a ingresar porque el día antes te dieron de alta, si no esto no pasara y no te estuviera llorando”, escribió la hermana del fallecido.

